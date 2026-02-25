Кроссовер Lada Azimut с механической коробкой — что будет в простых версиях?

В Москве сфотографировали кроссовер Lada Azimut из опытно-промышленной партии

На днях в столице в объектив к очевидцам попался перспективный кроссовер Lada Azimut в камуфляжной пленке, припаркованный рядом с универсалом Iskra SW Cross.

Как отмечает разместивший снимки источник, это машина из опытно-промышленной партии, а комплектация – базовая, то есть похожим образом будет оснащен самый доступный Азимут серийного производства. Напомним, ориентировочная цена такой версии – 1,9-2,1 млн рублей. На начальную версию указывают диски 17", крыша без панорамы и люка, селектор 6-ступенчатой МКП и стандартная отделка интерьера, сообщает автор заметки.

Отметим, однако, что в интерьере можно заметить функции, присущие более дорогим комплектациям Азимута – например, электрический стояночный тормоз. Значит, перед нами – версия хоть и на механике, но все же не начальная, а с некоторыми дополнениями.

Автор заметки пишет, что в салоне также различимы цифровая приборка, экран мультимедиа 10" и физические кнопки на консоли, «флажки» боковых подушек, однозонный климат-контроль и шторка с подстаканниками – многое из этого списка действительно уже анонсировано в качестве пунктов базовой комплектации перспективного российского кроссовера.

Стоит заметить, что в салоне сфотографированного экземпляра отсутствует центральный подлокотник, а пластик имеет гладкую фактуру, но это указывает не на какую-либо комплектацию, а на обходные технологии и временные решения для прототипов.

Известно, что в базовой версии у Азимута будут системы ABS и ESP, дисковые тормоза всех колес, фронтальные подушки безопасности (боковые – опция), светодиодные фары и фонари, бесключевой доступ, задние парктроники.

Под капотом у базовой версии будет вазовский мотор 1.6, форсированный до 120 л.с. и 154 Нм, тогда как более богатые версии получит модернизированный 1.8 с отдачей 132 л.с. и 175 Нм в паре с вариатором. Такие машины получат панорамную крышу, обогреваемые боковые стекла (уникальная для автопрома опция), двухзонный климат и ряд других функций. Ожидаемая цена топ-версии – около 2,5 млн рублей. Старт производства Азимута ожидается в III квартале, а в конкурентах у него окажутся Haval Jolion, Geely Coolray и Tenet T4 (Chery Tiggo 4).

