АВТОВАЗ оснастит кроссовер Azimut новой для автомобилей Lada функцией

Lada Azimut впервые получит версию со штатной панорамной крышей и люком

В цехах АВТОВАЗа идет подготовка к серийному выпуску долгожданного кроссовера Lada Azimut, и теперь стало известно, что автомобиль впервые в истории марки получит штатную панорамную крышу с люком.

Чтобы воплотить эту амбициозную задумку в жизнь, инженерам пришлось осваивать передовые технологии. Как выяснилось, секрет кроется в лазерной сварке – метод, который АВТОВАЗ начал внедрять специально ради новой модели.

Именно лазер позволяет идеально точно и надежно соединить элементы панорамной крыши в самых ответственных местах. Суммарная длина лазерных швов составит 18 см – этого достаточно, чтобы гарантировать геометрию кузова на долгие годы, навсегда забыть о протечках и быть уверенным в безупречной работе механизма люка.

При этом кузов сохранит прочность и жесткость, что критически важно для безопасности кроссовера.

Примечательно, что высокоточное оборудование для сварки разработано и произведено в России, а заводские специалисты уже прошли необходимое обучение и готовы работать в новом темпе.

Кстати, сам сварочный цех к старту производства новинки станет практически наполовину автоматизированным. В преддверии выпуска кроссовера линия пополнилась 18 новыми роботами, а их общее количество уже превысило 150 штук.

