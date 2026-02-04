#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Ледяной вызов принят: новый Lada Azimut будет морозоустойчивее Весты

Российский кроссовер Lada Azimut проходит испытания экстремальным холодом

На заводе АВТОВАЗ новинку – кроссовер Lada Azimut – подвергают суровым испытаниям в современной климатической лаборатории.

Рекомендуем
В 2026 году ждем две новинки АВТОВАЗа

Как сообщается в Telegram-канале «Поладим с LADA», подготовка Azimut к эксплуатации в сложных погодных условиях ведется с еще большей тщательностью, чем у модели Vesta. Это означает, что будущие владельцы кроссовера могут рассчитывать на повышенную надежность в самые холодные месяцы года.

Испытания начались с проверки обычной Lada Vesta в экстремальных условиях. Автомобиль поместили в высокотехнологичную климатическую камеру, способную воссоздать любой режим температуры и влажности.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
На АВТОВАЗе могут начать выпуск гибридного кроссовера Lada Azimut

Инженеры проверили дистанционный запуск при температуре -30°C, что на три градуса ниже официально гарантированного заводом порога в -27°C. Несмотря на жесткие условия, Vesta успешно завелась с первой попытки, а после десяти минут работы двигателя салон полностью прогрелся.

Сразу после тестов Vesta на ту же «ледяную дорожку» заехал будущий новичок – кроссовер Lada Azimut. По информации от АВТОВАЗа, инженеры уделяют особое внимание адаптации именно этой модели к российскому климату.

Lada Azimut
Lada Azimut

Это говорит о том, что в Azimut могут быть применены дополнительные технические решения, улучшающие запуск двигателя, работу систем обогрева и общую устойчивость к морозам. Подробности этих доработок и результаты тестов компания обещает раскрыть в ближайшее время в своих новостных материалах и видеороликах.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Поладим с LADA/Telegram
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:ТАСС
Количество просмотров 6869
04.02.2026 
Фото:ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Azimut

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв