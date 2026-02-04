Ледяной вызов принят: новый Lada Azimut будет морозоустойчивее Весты

Российский кроссовер Lada Azimut проходит испытания экстремальным холодом

На заводе АВТОВАЗ новинку – кроссовер Lada Azimut – подвергают суровым испытаниям в современной климатической лаборатории.

Как сообщается в Telegram-канале «Поладим с LADA», подготовка Azimut к эксплуатации в сложных погодных условиях ведется с еще большей тщательностью, чем у модели Vesta. Это означает, что будущие владельцы кроссовера могут рассчитывать на повышенную надежность в самые холодные месяцы года.

Испытания начались с проверки обычной Lada Vesta в экстремальных условиях. Автомобиль поместили в высокотехнологичную климатическую камеру, способную воссоздать любой режим температуры и влажности.

Инженеры проверили дистанционный запуск при температуре -30°C, что на три градуса ниже официально гарантированного заводом порога в -27°C. Несмотря на жесткие условия, Vesta успешно завелась с первой попытки, а после десяти минут работы двигателя салон полностью прогрелся.

Сразу после тестов Vesta на ту же «ледяную дорожку» заехал будущий новичок – кроссовер Lada Azimut. По информации от АВТОВАЗа, инженеры уделяют особое внимание адаптации именно этой модели к российскому климату.

Lada Azimut

Это говорит о том, что в Azimut могут быть применены дополнительные технические решения, улучшающие запуск двигателя, работу систем обогрева и общую устойчивость к морозам. Подробности этих доработок и результаты тестов компания обещает раскрыть в ближайшее время в своих новостных материалах и видеороликах.

