Lada Azimut: эталон в пять тонн для безупречной сборки

Производство Lada Azimut на АВТОВАЗе настраивают с помощью высокоточного калибра

На АВТОВАЗе идет активная подготовка к серийному выпуску новинки – Lada Azimut.

Важным инструментом обеспечения будущего качества автомобиля стал специальный высокоточный калибр, уже установленный на сборочной линии. Это массивная пятитонная конструкция из алюминия, служащая идеальным эталоном для проверки геометрии как внешних панелей кузова, так и внутренних элементов салона.

Калибр, изготовленный с точностью до 0,2 мм на основе цифровой 3D-модели, позволяет специалистам проводить ювелирную оценку каждой детали. С его помощью инженеры не только визуально контролируют стыковку элементов, но и выполняют точнейшие замеры с использованием щупов и 3D-сканеров.

Эта технология дает объективную математическую оценку так называемого «воспринимаемого качества» — того, как будущий владелец будет оценивать точность линий и щелей между деталями.

Особенно важен этот этап для Lada Azimut, в конструкции которого используется свыше 800 оригинальных компонентов, причем 130 из них напрямую формируют внешний облик автомобиля.

Выявление малейших отклонений на стадии подготовки производства позволяет сразу скорректировать оснастку и технологические процессы. Такой подход, успешно опробованный ранее на проектах Vesta и Iskra, гарантирует, что каждая серийная модель Azimut будет соответствовать жестким стандартам завода по качеству.

