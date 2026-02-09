На АВТОВАЗе показали сварку кузова кроссовера Lada Azimut

АВТОВАЗ вывел качество сварки кузовов Lada Azimut на близкий к серийному уровень

Сварочное производство АВТОВАЗа сфокусировано на подготовке к старту нового кроссовера Lada Azimut, сообщил корпоративный канал «На заводе».

К настоящему моменту сварено уже 217 кузовов новой модели, причем уровень геометрии последней серии приближается к целевым показателям, отмечает в видеосюжете канала руководитель проекта отдела сварки кузова Игорь Шишкин.

Иными словами, уже сейчас предсерийные кузова, на которых отрабатывается технология, по геометрическим показателям, почти соответствуют тому, что будет на товарных машинах.

Принципиально новая модель АВТОВАЗа запланирована к серийному производству в III квартале 2026-го, старт продаж намечен на конец года. По прогнозам, цена базовой версии Lada Azimut составит 1,9-2,1 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube