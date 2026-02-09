На АВТОВАЗе показали сварку кузова кроссовера Lada Azimut
Сварочное производство АВТОВАЗа сфокусировано на подготовке к старту нового кроссовера Lada Azimut, сообщил корпоративный канал «На заводе».
К настоящему моменту сварено уже 217 кузовов новой модели, причем уровень геометрии последней серии приближается к целевым показателям, отмечает в видеосюжете канала руководитель проекта отдела сварки кузова Игорь Шишкин.
Иными словами, уже сейчас предсерийные кузова, на которых отрабатывается технология, по геометрическим показателям, почти соответствуют тому, что будет на товарных машинах.
Принципиально новая модель АВТОВАЗа запланирована к серийному производству в III квартале 2026-го, старт продаж намечен на конец года. По прогнозам, цена базовой версии Lada Azimut составит 1,9-2,1 млн рублей.
