АВТОВАЗ назвал единственного дистрибьютора марки Lada в Республике Беларусь
С января 2026 года единственным импортером автомобилей Lada в Белоруссии номинирована компания «Автоцентр Север», владеющая торговым знаком «Дабракар».
Как уточнила пресс-служба АВТОВАЗа, единственный дилерский центр компании «Минск-Лада» продолжит работу с вышеуказанным дистрибьютором. А вот дистрибьюторское соглашение с компанией «Лозанж», правопреемницей ООО «Ардера», продлеваться не будет.
Сейчас «Автоцентр Север» и «Минск-Лада» представляют Ладу во всех крупных городах республики – Минске, Барановичах, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Эти автосалоны ведут продажи и гарантийное обслуживание всего модельного ряда Lada, предлагающегося в Белоруссии.
Как отмечают на АВТОВАЗе, на 2026 год запланировано дальнейшее расширение дилерской сети бренда Lada в Республике Беларусь.
