#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

АВТОВАЗ назвал единственного дистрибьютора марки Lada в Республике Беларусь

Эксклюзивным дистрибьютором бренда Lada в Белоруссии стал «Автоцентр Север»

С января 2026 года единственным импортером автомобилей Lada в Белоруссии номинирована компания «Автоцентр Север», владеющая торговым знаком «Дабракар».

Рекомендуем
Эти машины россияне завозили из-за границы в начале года

Как уточнила пресс-служба АВТОВАЗа, единственный дилерский центр компании «Минск-Лада» продолжит работу с вышеуказанным дистрибьютором. А вот дистрибьюторское соглашение с компанией «Лозанж», правопреемницей ООО «Ардера», продлеваться не будет.

Сейчас «Автоцентр Север» и «Минск-Лада» представляют Ладу во всех крупных городах республики – Минске, Барановичах, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Эти автосалоны ведут продажи и гарантийное обслуживание всего модельного ряда Lada, предлагающегося в Белоруссии.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Как отмечают на АВТОВАЗе, на 2026 год запланировано дальнейшее расширение дилерской сети бренда Lada в Республике Беларусь.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 398
10.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0