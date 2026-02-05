Эти машины россияне завозили из-за границы в начале года

«Автостат»: импорт новых авто в РФ упал на 25% в январе 2026 года

Импорт легковых автомобилей в Россию в первом месяце 2026 года показал разнонаправленную динамику.

По данным агентства «Автостат», общий объем ввоза составил 47,6 тыс. машин, что на 7% меньше, чем в январе прошлого года. При этом рынок четко разделился пополам: одну половину составили новые машины, а вторую – автомобили с пробегом.

Сектор новых машин переживает спад. Импорт таких авто рухнул на четверть, до 23,9 тыс. единиц. Подавляющее большинство этих автомобилей – 88% – традиционно приехало из Китая. На долю Германии и Японии пришлось лишь 4,8% и 3,1% соответственно. Интересно, что почти треть всех новых машин ввозится через третьи страны: лидируют Киргизия (13,1%) и Белоруссия (2,5%). Еще одна заметная перемена – снижение доли мощных двигателей. Если раньше машины сильнее 160 л. с. составляли до 70% импорта, то теперь их только 56,3%.

Топ-5 марок новых импортных машин в январе 2026 года

Среди конкретных марок новых автомобилей в январе лидировали Geely (3326 шт.), Mazda (3108 шт.), Hongqi (2735 шт.), GAC (1269 шт.) и Tank (1110 шт.).

Совершенно иная картина наблюдается на рынке подержанных авто. Их ввоз, наоборот, вырос на 23%, достигнув 23,86 тыс. штук. Тут уже главным поставщиком выступает Япония, обеспечивая больше половины всего объема (52,5%). Китай занимает второе место с 31,6%, а замыкают топ-3 Южная Корея (7,4%) и Белоруссия (2,6%). В этом сегменте, кстати, доминируют более скромные по мощности автомобили: 94,3% ввезенных машин с пробегом имеют двигатель до 160 л. с.

Топ-5 марок подержанных импортных машин в январе 2028 года

Чаще всего из-за рубежа везли подержанные Toyota (4965 шт.), Honda (4631 шт.), Volkswagen (2788 шт.), Audi (1278 шт.) и BMW (1155 шт.).

Эти данные по импорту перекликаются с общей статистикой продаж. Всего в январе в России было реализовано 80 604 новых легковых автомобиля, что почти на 10% меньше, чем годом ранее. Падение рынка, по сути, подтверждается с разных сторон.

