Автомобиль из-за рубежа: как выгода может превратиться в миллионные риски

Эксперты: каждая вторая ввезенная машина может обернуться проблемами с законом

Импорт автомобиля из-за рубежа кажется многим россиянам отличным способом сэкономить, но за привлекательной ценой нередко скрываются опасные ловушки, предупреждают эксперты издания Pravda.Ru.

По словам профессора Финансового университета Надежды Капустиной, распространенной рискованной практикой остается занижение таможенной стоимости через схемы с третьими странами или перепродажу с использованием юридических лиц.

Все подобные манипуляции создают реальную угрозу того, что впоследствии таможенные органы доначислят платежи, а покупатель окажется должником с арестованным имуществом, подчеркивает эксперт.

Доцент Дмитрий Морковкин указывает на дополнительные угрозы, включая нарушения валютного законодательства при расчетах, которые могут привести к штрафам до 40% от суммы сделки.

Отдельная проблема – массовый отзыв Росстандартом свидетельств о безопасности конструкции (СБКТС) из-за махинаций со стоимостью, что влечет требования о доплате, порой исчисляющиеся миллионами рублей.

Помимо финансовых, существуют и скрытые юридические риски: по оценкам, до 30% ввезенных автомобилей могут находиться в залоге, под арестом или иметь криминальное прошлое.

Технические сюрпризы, такие как скрученный пробег или скрытые повреждения после ДТП, встречаются у каждой четвертой машины и требуют дорогостоящего ремонта уже после покупки.

Чтобы обезопасить себя, эксперты советуют работать исключительно с лицензированными брокерами, проверять их репутацию через официальные реестры, использовать аккредитивную форму расчетов и избегать крупных предоплат.

