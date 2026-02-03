Китайский гибрид оказался «вне закона» для своих владельцев

#
Речь идет о топовых комплектациях китайского гибрида Zeekr 9X, которые из-за полной массы, превышающей 3,5 тонны, официально относятся к грузовой категории С.

При этом многие покупатели этого мощного внедорожника, развивающего свыше 1300 л.с., имеют водительские удостоверения только с категорией «В», предназначенной для легковых машин.

Водители таких «тяжеловесов» уже сталкиваются с повышенным вниманием сотрудников ГИБДД на дорогах. Управление автомобилем категории «С» с правами категории «В» приравнивается к езде без прав и грозит владельцу штрафом от 5 до 15 тысяч рублей, эвакуацией автомобиля на штрафстоянку и дополнительными расходами.

Zeekr 9X
Zeekr 9X

Проблема возникла из-за особенностей комплектаций: младшие версии Zeekr 9X укладываются в лимит по массе, а старшие – нет. Происходит это из-за более тяжелой аккумуляторной батареи повышенной емкости.

Эксперты отмечают, что несмотря на формальное отнесение к грузовому транспорту, эти гибриды по сути остаются легковыми автомобилями. Однако действующие Правила дорожного движения опираются строго на массовый критерий.

Zeekr 9X
Zeekr 9X

Владельцы надеются на возможные изменения в законодательстве, но юристы сомневаются в скорых поправках, отмечая, что аналогичная ситуация ранее возникала с американскими Hummer.

Единственным законным решением для водителей пока остается получение категории «С» через обучение в автошколе или продажа автомобиля, отмечают юристы.

Источник:  Autonews
Алексеева Елена
Фото:Zeekr
03.02.2026 
