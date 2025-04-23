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Zeekr презентовал новый роскошный внедорожник

На Шанхайском автосалоне бренд Zeekr представил флагманский внедорожник 9X

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Полноразмерный кроссовер Zeekr 9X показали на Шанхайском автосалоне. Продажи новинки начнутся в третьем квартале 2025 года.

Габариты кроссовера: длина – более 5,2 метра, ширина – более 2 метров, высота – более 1,8 метра, колесная база – почти 3,2 метра. Модель оснащена гибридной силовой установкой. Зарядка с 20% до 80% занимает всего 9 минут, а запас хода на чистой электротяге составляет 380 километров по циклу CLTC.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ
Zeekr 9X
Zeekr 9X

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Пиковая мощность переднего двигателя Zeekr 9X составляет 394 л.с., заднего – 530 л.с. Также кроссовер оснащен ДВС объемом 2,0 л и мощностью 278 л.с.

До «сотни» автомобиль разгоняется примерно за 3 секунды. Максимальная скорость составляет 240 км/ч.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый полноприводный кроссовер российской сборки.

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Ушакова Ирина
Фото:Zeekr
Количество просмотров 3
23.04.2025 
Фото:Zeekr
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