Zeekr презентовал новый роскошный внедорожник
Полноразмерный кроссовер Zeekr 9X показали на Шанхайском автосалоне. Продажи новинки начнутся в третьем квартале 2025 года.
Габариты кроссовера: длина – более 5,2 метра, ширина – более 2 метров, высота – более 1,8 метра, колесная база – почти 3,2 метра. Модель оснащена гибридной силовой установкой. Зарядка с 20% до 80% занимает всего 9 минут, а запас хода на чистой электротяге составляет 380 километров по циклу CLTC.
Пиковая мощность переднего двигателя Zeekr 9X составляет 394 л.с., заднего – 530 л.с. Также кроссовер оснащен ДВС объемом 2,0 л и мощностью 278 л.с.
До «сотни» автомобиль разгоняется примерно за 3 секунды. Максимальная скорость составляет 240 км/ч.
Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый полноприводный кроссовер российской сборки.
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