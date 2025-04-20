Обзор уникального минивэна Zeekr — роскошные детали и мощь

Выпущен «коллекционный» Zeekr 009 по цене 900 тыс. юаней с золотыми акцентами

Компания Zeekr представила «коллекционное издание» своего минивэна Zeekr 009, ставшего одной из самых дорогих моделей бренда с ценой в 900 тыс. юаней (примерно 123 тыс. долларов).

Главные отличия от стандартной версии заключаются в уникальных логотипах, украшенных 24-каратным золотом (в общей сложности 3 грамма на 7 шильдиков), а также бронзово-золотых акцентах внешнего оформления, особых 20-дюймовых кованых дисках, отполированных до зеркального блеска.

Zeekr 009 Glorious Collector's Edition

На колесах выгравировано 240 различных узоров с использованием фемтосекундной лазерной технологии. Интерьер также дополнен золотистыми акцентами и логотипом Zeekr, напечатанным на разных обивочных материалах. Панели выполнены из гималайского камня, а полы украшены австралийским шерстяным ковром.

С точки зрения технических характеристик, 009 Glorious Collector's Edition не отличается от своей топовой версии: у него два электромотора, которые в сумме развивают 788 л.с. и обеспечивают полный привод.

Zeekr 009 Glorious Collector's Edition

Тяговая батарея имеет мощность 108 кВтч, а максимальный запас хода составляет 702 км по стандарту CLTC.

Интерьер Zeekr 009 Glorious Collector's Edition

Этот минивэн оборудован лишь четырьмя креслами, задние из которых особенно комфортабельные, с независимыми настройками, подогревом и вентиляцией, а также массажной функцией с 8 точками. В информационно-развлекательной системе используются два высокопроизводительных SoC Qualcomm Snapdragon 8295 и большой 43-дюймовый экран для пассажиров на задних сиденьях.

Интерьер Zeekr 009 Glorious Collector's Edition

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Источник: Autohome