Не по-«серому»: бренд Zeekr решился выйти на российский рынок официально

Марка Zeekr готовится официально дебютировать на рынке РФ в сентябре 2025 года

Источники в дилерском сообществе сообщают, что китайский премиальный бренд Zeekr, являющийся суббрендом Geely, официально выйдет на российский рынок уже осенью этого года.

Ожидать дебюта марки можно уже осенью этого года.

Дистрибьютором Zeekr в России станет компания Sinomach Auto, которая уже представляет на российском рынке бренды Oting и ROX. Глава Sinomach Auto, Цзи Цзыюань, еще летом прошлого года упоминал, что компания ведет переговоры с несколькими марками, включая Zeekr.

Стоит напомнить, что до сих пор автомобили Zeekr ввозятся в Россию по схеме параллельного импорта, и при этом бренд два года подряд лидирует на российском рынке электромобилей. В 2024 году было реализовано 7623 новых электрокара этого бренда. На данный момент на «сером» рынке доступны шесть моделей Zeekr: 001, 007, 009, а также 7, 7X и Mix.

Самым доступным из них является кроссовер X, который можно приобрести по цене от 3,7 млн рублей, если воспользоваться специальными предложениями от автосалонов.

Что касается официального дебюта Zeekr в России, точные модели, которые будут представлены, пока неизвестны. Однако совсем недавно представители Geely утверждали, что бренд Zeekr не будет официально представлен в нашей стране, а в прошлом году даже ходили слухи о запрете Geely на сотрудничество китайских дилеров с российскими компаниями.

Zeekr — это бренд электромобилей, который был основан в марте 2021 года как премиальное подразделение Zhejiang Geely Holding Group. В названии Zeekr отражено несколько смыслов, таких как «Zero Emission» (нулевой выхлоп), «Electric Evolution Era» (эра электрической эволюции), а также химический элемент криптон (KR), что символизирует «секретность и скрытость», так как этот газ не имеет цвета, запаха и вкуса.

Таким образом, Zeekr готовится выйти на российский рынок в условиях быстро развивающегося рынка электромобилей, и его появление российские потребители наверняка встретят с воодушевлением.

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Источник: «АвтоВзгляд»