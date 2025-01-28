Новый полноприводный кроссовер с пневмоподвеской появился в России
В Россию дилеры привезли новый электрический кроссовер Zeekr 7X за 7 млн рублей
Столичный дилер привез в Россию по параллельным каналам новый электрокроссовер Zeekr 7X стоимостью 6 969 900 руб. Полноприводный кроссовер предлагается в максимальной комплектации 100 kWh AWD с электрической силовой установкой мощностью 646 л.с. (или 475 кВт), АКП.
Zeekr 7x
У кроссовера есть семь подушек безопасности, система бесключевого доступа, двухзонный климат-контроль, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, ряд систем активной безопасности, пневмоподвеска и система автоматической парковки.
Ранее «За рулем» сообщал, что названы сроки начала продаж новой версии Нивы.
Zeekr 7x
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Источник: Autonews.ru
Фото:Zeekr
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28.01.2025
Фото:Zeekr
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