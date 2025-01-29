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Россияне стали чаще покупать электрокары: плюс 10% за год

Zeekr возглавил топ-5 самых востребованных электрокаров на вторичном рынке РФ

Китайская модель Zeekr признана в России самой востребованной на вторичном рынке в сегменте электромобилей с пробегом в 2024 году. Такой вывод сделали эксперты Авито Авто по итогам проведенного исследования.

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«Мы наблюдаем тренд на снижение средних цен – например, у Zeekr стоимость снизилась на 5,1% год к году. При этом интерес к электромобилям с пробегом демонстрирует уверенный рост – на 9,7% год к году, а лидером по динамике среди марок стал все тот же Zeekr с показателем 91,8%», – подчеркнул директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев.

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Он подчеркнул, что интерес россиян к электромобилям вырос за последний год на 9,7%, а лидером по динамике среди марок тоже является Zeekr с показателем 91,8%. Согласно данным Авито Авто, в 2024 году самый высокий интерес у пользователей платформы вызвал Zeekr, доля марки составляет 28,65%. На втором месте – Tesla (18,32%), а на третьем – Nissan (15,22%). Также в топ-5 по популярности вошли Volkswagen (5,37%) и Avatr (3,23%), говорится в исследовании.

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Второе место по популярности у россиян занимает Nissan Leaf, топ-3 замыкает Tesla Model 3. Затем в рейтинге идут Zeekr X и Tesla Model S. Лидером по динамике популярности стал Zeekr 009 – показатели продаж этой модели выросли за год в 3,6 раза.

Источник: пресс-служба Авито Авто

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 16
29.01.2025 
Фото:Wikimedia
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