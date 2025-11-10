#
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Водители с категорией «B» получат еще одни права автоматом

Водители с категорией «B» могут управлять квадроциклами и снегоходами

Напомним, что водителям с категорией «B» автоматически добавлена дополнительная подкатегория. При этом сдавать экзамены не требуется. Согласно обновленным правилам дорожного движения, автовладельцы с обычным водительским удостоверением категории «B» получают новые привилегии.

С 1 апреля 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 10 июля 2023 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального зкона «О безопасности дорожного движения». С этой даты пунктом 2.2 статьи 26 ФЗ от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» установлены категории и подкатегории транспортных средств, право на управление которыми предоставляется без спецобучения и сдачи экзаменов. При этом определено, что право на управление транспортными средствами подкатегории «В1» предоставляется при наличии права на управление ТС категории «В».

Единственное условие — отсутствие медицинских ограничений для управления транспортными средствами категорий А, А1, М, В1 с мотопосадкой. Управлять машиной можно и с одной рукой, а вот транспортными средствами с мотопоскадкой — нельзя.

Напрмним, что с правами категории «В» можно водить мопед категории «М»; квадрицикл и трицикл (хоть с мото-, хоть с автопосадкой и рулем); квадроцикл и снегоход (без договора аренды и инструктажа или прав машиниста-тракториста); некоторую садовую тенхнику, например, мотоблок, которым вскапывают грядки.

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, нужно заменить водительские права и убрать ограничительную отметку «AS» (только автомобильная посадка) напротив подкатегории «B1».

Необходимо именно физически заменить удостоверение, чтобы убрать ограничительную отметку.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автодом» перечислил 15 причин для срочной замены автомобиля.

Ушакова Ирина
Количество просмотров 5075
10.11.2025 
