Водители с категорией «B» получат еще одни права автоматом

Водители с категорией «B» могут управлять квадроциклами и снегоходами

Напомним, что водителям с категорией «B» автоматически добавлена дополнительная подкатегория. При этом сдавать экзамены не требуется. Согласно обновленным правилам дорожного движения, автовладельцы с обычным водительским удостоверением категории «B» получают новые привилегии.

С 1 апреля 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 10 июля 2023 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального зкона «О безопасности дорожного движения». С этой даты пунктом 2.2 статьи 26 ФЗ от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» установлены категории и подкатегории транспортных средств, право на управление которыми предоставляется без спецобучения и сдачи экзаменов. При этом определено, что право на управление транспортными средствами подкатегории «В1» предоставляется при наличии права на управление ТС категории «В».

Единственное условие — отсутствие медицинских ограничений для управления транспортными средствами категорий А, А1, М, В1 с мотопосадкой. Управлять машиной можно и с одной рукой, а вот транспортными средствами с мотопоскадкой — нельзя.

Напрмним, что с правами категории «В» можно водить мопед категории «М»; квадрицикл и трицикл (хоть с мото-, хоть с автопосадкой и рулем); квадроцикл и снегоход (без договора аренды и инструктажа или прав машиниста-тракториста); некоторую садовую тенхнику, например, мотоблок, которым вскапывают грядки.

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, нужно заменить водительские права и убрать ограничительную отметку «AS» (только автомобильная посадка) напротив подкатегории «B1».

Необходимо именно физически заменить удостоверение, чтобы убрать ограничительную отметку.

