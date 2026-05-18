Как пять минут разговора с дилером сэкономят вам сотни тысяч на машине
Эксперты Autonews.ru рассказали, как правильно торговаться с дилерами, чтобы уехать из салона на новом авто с хорошей скидкой. Ситуация на рынке и правда располагает к диалогу.
Хотите серьезный козырь в переговорах? Упомяните, что у конкурирующего дилера условия интереснее. Как выяснилось, это чуть ли не единственный действенный прием. Один из собеседников издания, близкий к дилерским кругам, объяснил механизм: рынок сейчас находится под сильным давлением из-за экономических и геополитических факторов, так что салоны кровно заинтересованы довести сделку до конца. Если продавец увидит, что колеблющийся клиент может уйти, – почти наверняка предложит пересмотреть цену.
«Конечно, дилерам не нравится, что им приходится двигаться по цене автомобиля, но выгодное предложение от конкурентов – это всегда возможность как минимум диалога между покупателем и продавцом. Обычно это заканчивается как раз выгодным предложением для первой стороны», – пояснил он.
Концовка квартала – ваш звездный час. Источник Autonews.ru из крупной дилерской компании советует подгадывать покупку именно на этот период, когда закрываются отчеты. Почему это работает? Салону может срочно понадобиться распродать склад конкретной модели – либо для выполнения плана и получения бонусов, либо просто потому, что пришло время платить за аренду площадей на новый срок. Правда, есть нюанс: реальную информацию о переполненности склада по конкретной модели чаще всего можно узнать только через знакомых, работающих у дилера.
Однако старые схемы вроде бартера уже не прокатывают. Раньше такие финты поддерживали импортеры западных брендов, которые компенсировали скидки за продвижение. Теперь все иначе. По словам источника, машины, которые участвовали в тест-драйвах, обычно достаются только «своим» – на них выстроена очередь. К тому же китайские компании, по его мнению, пока слабо помогают дилерам с маркетингом.
«Это связано с непонятной стратегией по нашему рынку, потому что у них выходит куча всяких брендов. Они, наверное, не понимают сами пока, что у них останется на рынке и что продвигать», – уточнил он.
Третий вариант, от вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина: искать дилеров в регионах, которые балансируют на грани банкротства. Таких контор сейчас хватает, и в погоне за «живыми» деньгами они готовы давать скидки практически любому, кто зайдет с наличными.
Шапарин прибавил, что легче всего сэкономить на автомобиле можно, выбрав неликвидную модель. «Это автомобили марок, коорые из России ушли или уйдут, и люди это понимают <.> И, если вдруг хочется приобщиться к немногочисленному клубу владельцев такого неликвида, то, соответственно, скидки тоже получить», — пояснил он.
Также получить дополнительную скидку на автомобиль можно, если у продавца не оказалось машины нужного цвета (в данном случае лучше упомянуть про выгодные предложения от других автосалонов). Также клиент может указать на какой-либо дефект машины, что тоже может стать поводом для снижения стоимости.
Специалисты рекомендуют внимательно читать бумаги, которые предлагают подписать при покупке автомобиля, и не соглашаться на невыгодные условия по скидке. Случается, что продавцы предлагают клиенту договор с возможностью возврата дисконта на машину или заставляют его взять огромное число допуслуг, соразмерных с изначальной скидкой на продукт. В подобных случаях суд может встать на сторону покупателя, отмечая, что подобные условия нарушают права потребителей.
