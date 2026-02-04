Авторынок РФ в январе: Lada лидирует, в топе сразу две японских марки

«Автостат»: продажи новых легковых автомобилей в России в январе упали на 9,5%

По итогам января 2026 года в России было реализовано 80 604 новых легковых автомобиля. Это на 9,5% меньше, чем в январе прошлого года, сообщает агентство «Автостат».

Несмотря на общий спад, рынок продемонстрировал яркие изменения в рейтингах брендов и моделей.

Лидерство сохранила отечественная Lada, продавшая 19 644 машины, хотя ее доля сократилась до четверти рынка (было 30%). Второе место уверенно занял китайский Haval с результатом в 10 726 автомобилей, а замкнул тройку новый российский бренд Tenet, сразу захвативший более 11% рынка с продажами в 8949 штук.

Главным сюрпризом месяца стало возвращение в топ-10 японской Mazda, которая официально не представлена в стране (попадает к нам по параимпорту). Ее продажи, пусть и с низкой базы, взлетели более чем в 10 раз (до 2098 шт.). Положительную динамику также показали Toyota, Belgee и Solaris. При этом пять брендов из десятки завершили месяц с падением продаж.

Среди моделей первую строчку удерживает Lada Granta (7,6 тыс. шт.), однако ее продажи сократились на треть. Самой популярной иномаркой вновь стал Haval Jolion (4,3 тыс. шт.), показавший небольшой рост. Примечательно, что сразу пять моделей Lada вошли в топ-10, включая поднявшуюся в рейтинге новинку Iskra. Глубокое падение продемонстрировала Lada Vesta (-62%), хотя она и осталась в пятерке. В рейтинг также ворвались кроссоверы Tenet Т7 и Т4 (4169 шт. и 4123 шт. соответственно) и неожиданно вернувшаяся Mazda CX-5 (1890 шт.).

