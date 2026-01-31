Атмосферник 150 л.с. и 4x4 — этот надежный японский кроссовер можно купить в РФ от 1,8 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах Subaru Forester IV с пробегом

Хотите надежный полноприводный кроссовер по цене новой Lada Niva Travel?

Обратите внимание на Subaru Forester IV поколения (2015-2016 гг.). За 1,8-2 млн рублей на вторичном рынке можно найти добротный экземпляр с проверенной временем конструкцией: симметричным полным приводом Subaru и оппозитным мотором.

Конечно, автомобиль будет с ощутимым пробегом, но, в целом, это крепкий, «живучий» аппарат с раллийными генами, чьи главные козыри – проходимость и проверенная техническая начинка.

Subaru Forester IV

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– С большей долей вероятности попадется версия с 2, -литровым двигателем FB20B (150 л.с.). Форестеры с двигателем 2.5 встречаются реже, и они дороже. Двигатель обладает некоторыми врожденными недостатками, но на надежности они не сказываются. Например, уже с первых километров может присутствовать масложор.

Также оппозитник весьма чувствителен к перегреву – нужно постоянно следить за состоянием радиаторов. Внимательно подбирайте моторное масло, иначе быстро выйдут из строя фазорегуляторы. Из-за сбоев в работе электронного дросселя могут немного плавать холостые обороты.

Вариатор Lineatronic TR580 зарекомендовал себя как выносливый агрегат, способный переносить умеренные нагрузки. Важное условие его долгой службы – своевременная замена трансмиссионной жидкости.

При осмотре стоит уделить внимание кузову: лакокрасочное покрытие у Forester не самое стойкое. В салоне после 100 000 км пробега могут быть заметны потертости на основных материалах.

Subaru Forester IV

