Белорусский Zubr — стало известно, где сейчас эти машины
31 января
Белорусский Zubr — стало известно, где сейчас эти машины
Кроссоверы белорусского бренда Zubr...
На Параде Победы зрителям представили Есаул 39461 без бронирования, но вооруженный сразу двумя «стволами». Это пулеметы Печенег (7,62 мм) и крупнокалиберный Корд (12,7 мм).
31 января
Самые опасные УАЗы — чем военные внедорожники отличаются от гражданских
Эксперт Крючков рассказал о семействе военных...
На эти неочевидные штрафы легко нарваться водителям зимой
31 января
На эти неочевидные штрафы легко нарваться водителям зимой
Топ-5 штрафов, на которые легко нарваться во...

Атмосферник 150 л.с. и 4x4 — этот надежный японский кроссовер можно купить в РФ от 1,8 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах Subaru Forester IV с пробегом

Хотите надежный полноприводный кроссовер по цене новой Lada Niva Travel?

Рынок отреагировал: на не попавшие под утильсбор иномарки с пробегом резко взвинтили цены

Обратите внимание на Subaru Forester IV поколения (2015-2016 гг.). За 1,8-2 млн рублей на вторичном рынке можно найти добротный экземпляр с проверенной временем конструкцией: симметричным полным приводом Subaru и оппозитным мотором.

Конечно, автомобиль будет с ощутимым пробегом, но, в целом, это крепкий, «живучий» аппарат с раллийными генами, чьи главные козыри – проходимость и проверенная техническая начинка.

Subaru Forester IV
Subaru Forester IV

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– С большей долей вероятности попадется версия с 2, -литровым двигателем FB20B (150 л.с.). Форестеры с двигателем 2.5 встречаются реже, и они дороже. Двигатель обладает некоторыми врожденными недостатками, но на надежности они не сказываются. Например, уже с первых километров может присутствовать масложор.

Также оппозитник весьма чувствителен к перегреву – нужно постоянно следить за состоянием радиаторов. Внимательно подбирайте моторное масло, иначе быстро выйдут из строя фазорегуляторы. Из-за сбоев в работе электронного дросселя могут немного плавать холостые обороты.

Застолбил место — готовь деньги. Чем опасна «личная» парковка во дворе

Вариатор Lineatronic TR580 зарекомендовал себя как выносливый агрегат, способный переносить умеренные нагрузки. Важное условие его долгой службы – своевременная замена трансмиссионной жидкости.

При осмотре стоит уделить внимание кузову: лакокрасочное покрытие у Forester не самое стойкое. В салоне после 100 000 км пробега могут быть заметны потертости на основных материалах.

Subaru Forester IV
Subaru Forester IV

О других альтернативах полноприводной Lada Niva Travel читайте здесь.

Алексеева Елена
Фото:Subaru
31.01.2026 
Фото:Subaru
Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
Недостатки:
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Комментарий:
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.
