Lada Niva Travel наделили морским характером

Внедорожник Lada Niva Travel получил новый цвет «Капитан»

Компания Lada продолжает развивать одну из своих самых узнаваемых моделей – внедорожник Niva Travel.

После успешного обновления дизайна, установки современного двигателя и светодиодных фар производитель сделал акцент на визуальной индивидуальности автомобиля. В гамму доступных цветов для Niva Travel теперь входит стильная металлизированная эмаль под названием «Капитан».

Этот насыщенный ярко-синий цвет придает суровому внедорожнику свежий и динамичный образ, делая его заметным в городском потоке и на природе. Новый оттенок предлагается для всех комплектаций модели, при этом покупатели могут выбрать версию с обвесом, окрашенным в тон кузова, или же с традиционными защитными черными элементами из пластика.

Lada Niva Travel в новом цвете «Капитан»

С добавлением «Капитана» выбор для поклонников Niva Travel расширился до шести цветов. Общая же цветовая гамма Lada сегодня насчитывает девять вариантов, и она планомерно пополняется.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

«За рулем» можно читать и в MAX