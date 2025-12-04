Lada Niva Travel наделили морским характером
Компания Lada продолжает развивать одну из своих самых узнаваемых моделей – внедорожник Niva Travel.
После успешного обновления дизайна, установки современного двигателя и светодиодных фар производитель сделал акцент на визуальной индивидуальности автомобиля. В гамму доступных цветов для Niva Travel теперь входит стильная металлизированная эмаль под названием «Капитан».
Этот насыщенный ярко-синий цвет придает суровому внедорожнику свежий и динамичный образ, делая его заметным в городском потоке и на природе. Новый оттенок предлагается для всех комплектаций модели, при этом покупатели могут выбрать версию с обвесом, окрашенным в тон кузова, или же с традиционными защитными черными элементами из пластика.
С добавлением «Капитана» выбор для поклонников Niva Travel расширился до шести цветов. Общая же цветовая гамма Lada сегодня насчитывает девять вариантов, и она планомерно пополняется.
