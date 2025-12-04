#
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Lada Niva Travel наделили морским характером

Внедорожник Lada Niva Travel получил новый цвет «Капитан»

Компания Lada продолжает развивать одну из своих самых узнаваемых моделей – внедорожник Niva Travel.

Самые доступные и надежные б/у авто — рейтинг машин на ходу за 300 тыс. руб.

После успешного обновления дизайна, установки современного двигателя и светодиодных фар производитель сделал акцент на визуальной индивидуальности автомобиля. В гамму доступных цветов для Niva Travel теперь входит стильная металлизированная эмаль под названием «Капитан».

Этот насыщенный ярко-синий цвет придает суровому внедорожнику свежий и динамичный образ, делая его заметным в городском потоке и на природе. Новый оттенок предлагается для всех комплектаций модели, при этом покупатели могут выбрать версию с обвесом, окрашенным в тон кузова, или же с традиционными защитными черными элементами из пластика.

Lada Niva Travel в новом цвете «Капитан»
С добавлением «Капитана» выбор для поклонников Niva Travel расширился до шести цветов. Общая же цветовая гамма Lada сегодня насчитывает девять вариантов, и она планомерно пополняется.

Источник:  АВТОВАЗ
Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
04.12.2025 
Фото:АВТОВАЗ
Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-60