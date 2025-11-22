#
Купить Ладу до повышения цен — есть ли машины у дилеров?

Стало известно, каким запасом товарных автомобилей сейчас располагают дилеры Lada

В данный момент на складах АВТОВАЗа находится около 60-65 тысяч товарных автомобилей, сообщил глава предприятия Максим Соколов в ходе форума «Транспортная неделя».

Источник отмечает, что президент охарактеризовал это количество как «сбалансированный с точки зрения продаж двухмесячный запас для комфортной работы дилерских центров». Соколов прогнозирует суммарные продажи автомобилей Lada за 2025 год на уровне 370 тысяч машин, из которых 350 тысяч будет реализовано на внутреннем рынке, а остальные поступят на экспорт.

При этом в ближайшее время автогигант планирует поднять цены на свою продукцию – руководитель завода объясняет это возросшей себестоимостью производства. А драйвером продаж Соколов считает снижение ключевой ставки до 13–13,5%, так как около 80% реализации приходится на автокредиты.

Источник:  НА ЗАВОДЕ
Иннокентий Кишкурно
Фото:Павел Селезнев/NEWS.ru/ТАСС
22.11.2025 
Фото:Павел Селезнев/NEWS.ru/ТАСС
