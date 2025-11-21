АВТОВАЗ подтвердил сроки запуска кроссовера Lada Azimut

Максим Соколов: В 2026 году Lada Azimut получит разрешение на продажи

АВТОВАЗ изготовит 100 прототипов кроссовера Lada Azimut, которые будут использоваться в испытаниях – в том числе в сертификационных тестах для получения ОТТС.

«Сертификация завершится до начала запуска на конвейер – подтверждаю, что это произойдет в следующем году. Для сертификационных испытаний произведено около 100 автомобилей, которые проходят сертификацию по отдельным узлам и агрегатам. Это автомобили, собранные не только по предсерийной технологии, но и конвейерным способом. В следующем году модель выйдет в продажу», – сообщил глава АВТОВАЗа Максим Соколов в ходе форума «Транспорт России».

Подготовку к государственным сертификационным испытаниям АВТОВАЗ начал в октябре. По итогам этих испытаний автомобилю присваивается ОТТС, дающее право на производство и продажи.

По ранее озвученным планам, серийное производство кроссовера Lada Azimut должно стартовать в середине 2026 года. Гамму двигателей на первом этапе составят модернизированные бензиновые моторы 1.6 и 1.8 с отдачей 120 и 132 л.с., работающие в паре с 6-ступенчатой МКП или вариатором WLY. Соколов сообщил, что разработка этих двигателей идет по плану, а после дебюта на Азимуте они будут применяться и на других моделях Lada.

