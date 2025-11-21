Lada Azimut первым получит новые моторы
Новые мощные атмосферные двигатели 1.6 и 1.8 литра (120 и 132 л.с. соответственно) дебютируют на кроссовере Lada Azimut, ознаменовав начало масштабного обновления силовой гаммы российского автопроизводителя.
Как сообщил глава АВТОВАЗа Максим Соколов на форуме «Транспорт России», проект по разработке современных моторов успешно реализуется согласно утвержденному графику.
В дальнейшем эти двигатели начнут устанавливать и на другие модели концерна Lada. Весь проект по обновлению моторной гаммы рассчитан на три года и ведется при поддержке Фонда развития промышленности.
Параллельно компания рассматривает возможность оснащения будущих моделей турбированными двигателями в паре с классическими автоматическими коробками передач.
«Турбированные двигатели и классические автоматы рассматриваем в рамках партнерских проектов за счет небольших объемов для будущих моделей Lada», – добавил Соколов.
Ожидается, что серийное производство переднеприводного кроссовера Lada Azimut, построенного на собственной платформе Vesta, начнется в 2026 году, сразу после завершения всех необходимых процедур сертификации.
