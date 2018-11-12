Subaru Forester с пробегом: оптимальный выбор эксперта

Внедорожники за 900 тысяч: еще 4 японских бестселлера

Forester четвертого поколения (SJ) для российского рынка выпускали в Японии. По японским традициям легкий рестайлинг был проведен дважды. Постепенно обновили мультимедиасистему и оптику, улучшили «шумку», поменяли настройки некоторых узлов и агрегатов.

Полный привод и крепкая подвеска, солидный дорожный просвет — более 200 мм.

Большой багажник, симпатичный интерьер.

Неплохое лакокрасочное покрытие и коррозионная стойкость.

Отлично отлажены системы активной безопасности.

НЕДОСТАТКИ

Тесноват салон, особенно сзади.

Разорительные цены на ремонт и обслуживание.

Некоторые сервисные операции сложны: например, для замены свечей нужно снять аккумулятор, впускной коллектор, бачок омывателя и воздушный фильтр.

Шумоизоляция на машинах до 2016 года слабая.

МОТОРЫ

Высоко ценимые фирменные достоинства Subaru — оппозитные двигатели и симметричный полный привод.

Двухлитровый FB 20 (150 л.с.) очень надежен, ходит до 250 000 км. При капремонте часто не требуется менять поршневую группу. Цепь ГРМ служит до 200 000 км. Специфика оппозитника — высокий риск масляного голодания из-за маленького объема картера. Чаще других голодает четвертый цилиндр, оповещая об износе стуком. За уровнем масла надо тщательно следить на всех субаровских моторах, учитывая неизбежный масложор на старых машинах.

Мотор 2.5 (171 или 175 л.с.) — родственник (увеличен диаметр цилиндров). Серьезных недостатков тоже не имеет, но склонен к перегреву (промежуток между цилиндрами меньше). Рекомендуют промывать радиаторы минимум раз в два года. И контролировать охлажда­ющую жидкость.

Турбоверсию 2.0 (241 л.с.) в России продавали нерегулярно, на рынке таких машин мало. В сложных режимах этот мотор еще сильнее греется, вплоть до разрушения поршней, но ресурс оценивают в 150 000–200 000 км.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Вариатор Lineartronic претендует на звание самого надежного. Случаи выхода из строя до 150 000 км единичны и связаны с некорректной эксплуатацией.

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Масло в походившем вариаторе лучше менять чаще, чем в свежем, - каждые 40 000–45 000 км; предпочтительнее применять дорогую фирменную жидкость Subaru.

Классический автомат в Россию не поставляли. А пятиступенчатая механика (в сочетании со 150‑сильным мотором) — большая редкость на вторичке. Живет долго, ломается редко (слабое звено — подшипники валов). Если вы не противник ручного труда, берите, не раздумывая.

Жизнь «симметричного полного привода» продлит более частая замена масла в редукторах и раздаточной коробке. Рекомендованный заводом интервал замены для б/у машин лучше сократить вдвое — до 30 000 км.

Вискомуфта достаточно живучая и менее нежная, чем у конкурентов.





ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

Стойки стабилизатора — расходники, ступичные подшипники (в сборе со ступицей) редко доживают до 100 000 км.

При регулярных кроссах по грейдерам быстро сдается рулевая рейка; стук не означает срочную замену — бывает, что можно подолгу ездить и с ним.

Дверные уплотнители довольно быстро дубеют и пропускают в салон пыль и грязь.

«Лесная» болезнь нескольких поколений: на многих немолодых машинах задняя дверь отказывается закрываться с первого раза.