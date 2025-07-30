Почему автомобили Lada в Белоруссии дешевле, чем в РФ: ответ АВТОВАЗа

Цены на автомобили Лада в Белоруссии ниже на 9-27% по сравнению с Россией

В Белоруссии стоимость автомобилей Lada, оказывается, ниже, чем в России, из-за различных рыночных условий и конкурентной среды. Об этом заявил Сергей Корниенко, руководитель продуктового маркетинга компании.

Он отметил, что для успеха на белорусском рынке компания начала устанавливать соответствующий уровень цен.

Представитель АВТОВАЗа также отметил, что на стоимость автомобилей Lada в Беларуси серьезно влияет конкуренция, особенно со стороны местного производителя Belgee.

Этот бренд предлагает на своем рынке не только кроссоверы X50 и X70, популярные у россиян, но и седан S50, который является ребрендированной версией Geely Emgrand.

Цены на автомобили Lada в России и Белоруссии

Модель и комплектация Цены в России Цены в Белоруссии Lada Granta Classic’24 от 966 000 руб. от 881 144 руб. Lada Vesta Comfort’24 от 1 525 000 руб. от 1 252 152 руб. Lada Largus Classic от 1 660 000 руб. от 1 216 688 руб. Lada Niva Travel Classic’24 от 1 314 000 руб. от 1 170 312 руб. Lada Niva Legend Classic’24 от 1 059 000 руб. от 938 432 руб.

В таблице приведены цены на некоторые комплектации автомобилей Lada в России и минимальные цены на аналогичные модели у одного из официальных дилеров в Белоруссии. Цены в белорусских рублях пересчитаны в российские по курсу на день публикации.

Разница в ценах на перечисленные модели варьируется от 8,78% до 26,71%. Наибольшая разница отмечена у универсала Lada Largus (Classic), а наименьшая – у седана Lada Granta (Classic’24).

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Источник: «Автоновости дня»