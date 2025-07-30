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Почему автомобили Lada в Белоруссии дешевле, чем в РФ: ответ АВТОВАЗа

Цены на автомобили Лада в Белоруссии ниже на 9-27% по сравнению с Россией

В Белоруссии стоимость автомобилей Lada, оказывается, ниже, чем в России, из-за различных рыночных условий и конкурентной среды. Об этом заявил Сергей Корниенко, руководитель продуктового маркетинга компании.

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Он отметил, что для успеха на белорусском рынке компания начала устанавливать соответствующий уровень цен.

Представитель АВТОВАЗа также отметил, что на стоимость автомобилей Lada в Беларуси серьезно влияет конкуренция, особенно со стороны местного производителя Belgee.

Этот бренд предлагает на своем рынке не только кроссоверы X50 и X70, популярные у россиян, но и седан S50, который является ребрендированной версией Geely Emgrand.

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Цены на автомобили Lada в России и Белоруссии

Модель и комплектация

Цены в России

Цены в Белоруссии

Lada Granta Classic’24

от 966 000 руб.

от 881 144 руб.

Lada Vesta Comfort’24

от 1 525 000 руб.

от 1 252 152 руб.

Lada Largus Classic

от 1 660 000 руб.

от 1 216 688 руб.

Lada Niva Travel Classic’24

от 1 314 000 руб.

от 1 170 312 руб.

Lada Niva Legend Classic’24

от 1 059 000 руб.

от 938 432 руб.

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В таблице приведены цены на некоторые комплектации автомобилей Lada в России и минимальные цены на аналогичные модели у одного из официальных дилеров в Белоруссии. Цены в белорусских рублях пересчитаны в российские по курсу на день публикации.

Разница в ценах на перечисленные модели варьируется от 8,78% до 26,71%. Наибольшая разница отмечена у универсала Lada Largus (Classic), а наименьшая – у седана Lada Granta (Classic’24).

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 5
30.07.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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