В Калуге готовят к выпуску новый кроссовер
Куда пропали все зарядки для электромобилей?

Сенатор Артем Шейкин заявил о нехватке зарядных станций для электромобилей в России

Развитие электротранспорта в России упёрлось в серьёзную инфраструктурную проблему. По словам Артема Шейкина, заместителя председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, путешествовать по стране на электрокаре сейчас крайне неудобно – просто негде их заряжать в достаточном количестве.

Сенатор прямо указал на дефицит зарядных станций как на ключевое препятствие. Без плотной и доступной сети таких точек массовый переход на экологичный транспорт, по сути, невозможен. Водители просто не смогут планировать длительные поездки, постоянно опасаясь остаться с севшей батареей где-нибудь на трассе.

Эта ситуация сдерживает весь рынок, несмотря на растущий интерес к электромобилям. Пока инфраструктура отстаёт, потенциальные покупатели будут сомневаться, а существующие владельцы – ограничивать свою мобильность. Решение видится в ускоренном развёртывании зарядных мощностей по всей стране, особенно вдоль основных федеральных трасс.

Комментарий

Евгений Долматов, руководитель направления SKAT Electro компании «Бастион» считает:

«Уже сегодня в час пик на московских станциях образуются очереди.»

Согласно мировым стандартам, на 10 электромобилей должна приходиться одна зарядная станция. В России это соотношение пока составляет 9,5:1. Выглядит оптимистично, но эксперты предупреждают: к 2030 году, при сохранении текущих темпов роста автопарка, этот показатель ухудшится до 15:1.

Источник:  Газета.Ру
Фото:freepik / senivpetro
06.04.2026 
