Выпущен первый автомобиль без механической связи между рулем и колесами

Mercedes-Benz внедряет систему steer-by-wire в обновлённый седан EQS

Mercedes-Benz впервые в своей истории оснастил серийную модель – обновлённый электромобиль EQS – системой электронного рулевого управления, известной как steer-by-wire. По сути, это означает, что между рулём и колёсами больше нет прямой механической связи.

Mercedes-Benz EQS

Всё управление теперь осуществляется через электронные сигналы. Когда водитель поворачивает штурвал, его команды обрабатываются блоком управления, который затем даёт указание сервоприводу направить колёса в нужную сторону. Подобные технологии давно стали стандартом в авиации, но в автопроме они пока остаются редкостью.

Mercedes не собирается полностью отказываться от привычных систем. Покупателям EQS по-прежнему будет предложен вариант с традиционным электромеханическим рулевым управлением. Это даёт выбор. Саму же электронную систему инженеры тщательно обкатали, протестировав её на более чем миллионе километров. Для подстраховки создали резервную архитектуру и оснастили комплекс высокоточными датчиками, чтобы свести любые риски к минимуму.

Новая форма рулевого колеса

Вместе с технологией steer-by-wire в салоне EQS появляется и необычный штурвал, напоминающий элементы управления в гоночных болидах или кабине пилота. По задумке инженеров, такая компактная форма не только добавляет футуризма, но и улучшает обзор передней панели с огромным экраном Hyperscreen. Заодно стало проще садиться и выходить из машины.

Правда, пока не совсем ясно, насколько удобен этот штурвал в долгой поездке или при активном маневрировании на высокой скорости. Первые впечатления от самой системы рулевого управления в целом обнадёживают. К примеру, издание The Drive назвало штурвал вполне рабочим решением, а эксперты InsideEVs охарактеризовали реализацию steer-by-wire в Mercedes как лучшую на сегодняшний день, хотя отдельно форму руля они оценивать не стали.