Выпущен первый автомобиль без механической связи между рулем и колесами
Mercedes-Benz впервые в своей истории оснастил серийную модель – обновлённый электромобиль EQS – системой электронного рулевого управления, известной как steer-by-wire. По сути, это означает, что между рулём и колёсами больше нет прямой механической связи.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Как отвезти всё необходимое на дачу и не схлопотать штраф
|
Штраф за езду без ОСАГО теперь будут выписывать...
|
Объявлены цены на Deepal G318 российской сборки
Всё управление теперь осуществляется через электронные сигналы. Когда водитель поворачивает штурвал, его команды обрабатываются блоком управления, который затем даёт указание сервоприводу направить колёса в нужную сторону. Подобные технологии давно стали стандартом в авиации, но в автопроме они пока остаются редкостью.
Mercedes не собирается полностью отказываться от привычных систем. Покупателям EQS по-прежнему будет предложен вариант с традиционным электромеханическим рулевым управлением. Это даёт выбор. Саму же электронную систему инженеры тщательно обкатали, протестировав её на более чем миллионе километров. Для подстраховки создали резервную архитектуру и оснастили комплекс высокоточными датчиками, чтобы свести любые риски к минимуму.
Новая форма рулевого колеса
Вместе с технологией steer-by-wire в салоне EQS появляется и необычный штурвал, напоминающий элементы управления в гоночных болидах или кабине пилота. По задумке инженеров, такая компактная форма не только добавляет футуризма, но и улучшает обзор передней панели с огромным экраном Hyperscreen. Заодно стало проще садиться и выходить из машины.
Правда, пока не совсем ясно, насколько удобен этот штурвал в долгой поездке или при активном маневрировании на высокой скорости. Первые впечатления от самой системы рулевого управления в целом обнадёживают. К примеру, издание The Drive назвало штурвал вполне рабочим решением, а эксперты InsideEVs охарактеризовали реализацию steer-by-wire в Mercedes как лучшую на сегодняшний день, хотя отдельно форму руля они оценивать не стали.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube