Volga показала свою вторую модель — статусный седан C50 с адаптивным круиз-контролем

Volga начнет продажи седана C50 летом 2026 года

Летом 2026 года российские дилеры начнут продажи второй модели перезапущенного бренда Volga. За лаконичным дизайном и просторным салоном седана C50 скрывается хорошо знакомая платформа Geely Preface, но инженеры обещают уникальные настройки комфорта и богатое оснащение.

Volga C50 с первого взгляда заявляет о статусе владельца. Дизайнеры сделали ставку на выверенную строгость линий, лаконичность и сдержанную элегантность.

Но главный козырь новинки – простор. Благодаря платформе D-класса модель обладает внушительными габаритами: длина составляет 4825 мм, ширина – 1880 мм, а колесная база – 2800 мм.

В салоне, отделанном качественными материалами, продуманная компоновка создает ощущение пространства и обеспечивает комфорт водителю и пассажирам. При этом крупные габариты не превратили машину в неповоротливый корабль: производители обещают образцовую плавность хода, точную управляемость и уверенную динамику.

Под капотом у седана современный двухлитровый турбомотор с двумя вариантами форсировки на выбор – 150 или 200 л.с. Оба сочетаются с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Интересно, что более скромная по мощности версия создана специально для корпоративных клиентов, которые ценят баланс между экономичностью, статусом и стоимостью владения.

В списке оснащения значится светодиодная оптика, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль и камера кругового обзора. Аудиосистема с двенадцатью динамиками порадует меломанов, а пакет «теплых» опций включил в себя подогрев не только передних и задних сидений, но даже руля, лобового стекла и форсунок омывателя. За безопасность отвечает продвинутый комплекс ассистентов: адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе.

Цены и детальные комплектации компания пообещала раскрыть ближе к старту продаж.

