#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
23 апреля
Volga показала свою вторую модель — статусный седан C50 с адаптивным круиз-контролем

Volga начнет продажи седана C50 летом 2026 года

Летом 2026 года российские дилеры начнут продажи второй модели перезапущенного бренда Volga. За лаконичным дизайном и просторным салоном седана C50 скрывается хорошо знакомая платформа Geely Preface, но инженеры обещают уникальные настройки комфорта и богатое оснащение.

Volga C50 с первого взгляда заявляет о статусе владельца. Дизайнеры сделали ставку на выверенную строгость линий, лаконичность и сдержанную элегантность.

Рекомендуем
Но главный козырь новинки – простор. Благодаря платформе D-класса модель обладает внушительными габаритами: длина составляет 4825 мм, ширина – 1880 мм, а колесная база – 2800 мм.

В салоне, отделанном качественными материалами, продуманная компоновка создает ощущение пространства и обеспечивает комфорт водителю и пассажирам. При этом крупные габариты не превратили машину в неповоротливый корабль: производители обещают образцовую плавность хода, точную управляемость и уверенную динамику.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Volga C50
Volga C50

Под капотом у седана современный двухлитровый турбомотор с двумя вариантами форсировки на выбор – 150 или 200 л.с. Оба сочетаются с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Интересно, что более скромная по мощности версия создана специально для корпоративных клиентов, которые ценят баланс между экономичностью, статусом и стоимостью владения.

Рекомендуем
В списке оснащения значится светодиодная оптика, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль и камера кругового обзора. Аудиосистема с двенадцатью динамиками порадует меломанов, а пакет «теплых» опций включил в себя подогрев не только передних и задних сидений, но даже руля, лобового стекла и форсунок омывателя. За безопасность отвечает продвинутый комплекс ассистентов: адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе.

Цены и детальные комплектации компания пообещала раскрыть ближе к старту продаж.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  Volga
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Volga
Количество просмотров 90713
03.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volga C50

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв