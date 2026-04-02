Возрожденная Volga может стать популярной и у розничного покупателя, и у бизнеса

Эксперт Кириллова: Volga может занять нишу между массовым и премиум сегментом

В России не так давно прошла премьера кроссовера Volga K50. Производство нового кроссовера Volga K50 запустили на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.

Новый кроссовер нашей сборки — на «китайца» не похож!

Первые автомобили могут появиться у дилеров ближе к лету. Перспективы возрожденной Волги оценила вице-президент, коммерческий директор ГК Альфа-Лизинг Ольга Кириллова.

Официально цена не объявлена, но ориентиром может служить Geely Monjaro, клоном которого является первенец возрожденной российской марки, – от 4,55 млн рублей в базовой комплектации. Государство планирует компенсировать утилизационный сбор для автомобилей отечественной сборки, что может сделать Volga K50 дешевле импортного аналога, отмечает Кириллова.

Комментарий эксперта

Ольга Кириллова, вице-президент, коммерческий директор ГК Альфа-Лизинг:

– У возрожденного бренда Volga есть перспективы. Он может занять нишу между масс-маркетом и премиальным сегментом, если сохранит конкурентоспособную цену (не выше 5 млн рублей), увеличит со временем долю локализации до 40–50% и создаст свой уникальный образ.

Соблюдая баланс между доступностью и качеством, Volga может стать востребованным отечественным автомобилем и у розничного покупателя, и у бизнеса. Например, в качестве альтернативы импортным аналогам в небольших логистических компаниях, сфере такси и каршеринге, так как на лизинг отечественных марок действуют государственные субсидии.

Ранее «За рулем» сообщал, что на российский рынок вышел новый недорогой пикап c бензиновым мотором и МКП.

Ушакова Ирина
Фото:ГАЗ
02.04.2026 
