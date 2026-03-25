В России стартовал выпуск машин под легендарным российским брендом

Первый автомобиль бренда Volga сошел с конвейера завода в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершили подготовку завода к серийному выпуску автомобилей возрожденного бренда Volga .

Как сообщила пресс-служба компании, первый серийный экземпляр уже сошел с конвейерной линии. На начальном этапе модельный ряд будет включать три позиции: кроссоверы классов D-SUV и C-SUV, а также седан. Производство развернуто на площадке, где ранее собирали Volkswagen и Skoda.

Первой новинкой стал кроссовер Volga K50 , построенный на платформе D-сегмента. Автомобиль оснащается 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 238 л. с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Габариты модели: длина – 4770 мм, ширина – 1895 мм, колесная база – 2845 мм.

В оснащение кроссовера входят отделка салона из материалов высокого качества, панорамная крыша с люком и контурная атмосферная подсветка. Уже в базовой версии предусмотрен полный набор зимних опций, электронные ассистенты, сиденья с вентиляцией, памятью настроек и функцией массажа.

Продажи Volga K50 стартуют летом этого года. Представители АО «Производство легковых автомобилей» отметили, что компания намерена создавать уникальные модели с высоким уровнем безопасности, соответствующие международным стандартам.

