#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России стартовал выпуск машин под легендарным российским брендом

Первый автомобиль бренда Volga сошел с конвейера завода в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершили подготовку завода к серийному выпуску автомобилей возрожденного бренда Volga .

Как сообщила пресс-служба компании, первый серийный экземпляр уже сошел с конвейерной линии. На начальном этапе модельный ряд будет включать три позиции: кроссоверы классов D-SUV и C-SUV, а также седан. Производство развернуто на площадке, где ранее собирали Volkswagen и Skoda.

Первой новинкой стал кроссовер Volga K50 , построенный на платформе D-сегмента. Автомобиль оснащается 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 238 л. с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Габариты модели: длина – 4770 мм, ширина – 1895 мм, колесная база – 2845 мм.

Volga K50

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В оснащение кроссовера входят отделка салона из материалов высокого качества, панорамная крыша с люком и контурная атмосферная подсветка. Уже в базовой версии предусмотрен полный набор зимних опций, электронные ассистенты, сиденья с вентиляцией, памятью настроек и функцией массажа.

Продажи Volga K50 стартуют летом этого года. Представители АО «Производство легковых автомобилей» отметили, что компания намерена создавать уникальные модели с высоким уровнем безопасности, соответствующие международным стандартам.

Ранее «За рулем» сообщал , что анонсирован премиум-седан от Geely, он стоит дешевле 2 млн рублей.

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Volga
Количество просмотров 20
25.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volga K50

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв