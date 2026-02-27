Под брендом Volga создадут оригинальные модели

О будущем марки Volga рассказала в интервью «За рулем» глава бренда Татьяна Фадеева

В Нижнем Новгороде отлаживают производство машин возрожденной марки Волга. Идет формирование дилерской сети.

Мы беседуем с главой бренда Volga Татьяной Фадеевой.

–Татьяна, бренд Volga запущен – выходит, сегодня вы отмечаете его день рождения?

– Я считаю, что истинным днем рождения марки Volga станет тот день, когда наши автомобили появятся в розничной продаже. Это значит, что каждый потенциальный покупатель получит возможность увидеть автомобили своими глазами, оценить их качество и принять решение о покупке. Именно тогда мы торжественно отпразднуем официальное рождение Volga.





– Сколько компаний претендовали на роль технического партнера проекта Volga?

– Подходя к выбору партнера, мы внимательно изучили широкий спектр предложений рынка, рассмотрев порядка десятка крупных брендов. Объектом внимания стали лидирующие представители китайского автопрома, известные своими передовыми техническими решениями.

– Каковы этапы производства и когда начнутся реальные продажи?

– Производство в тестовом режиме уже началось. Сейчас мы находимся в так называемой рамп-ап-фазе, когда постепенно наращивается темп. Планируется, что полномасштабное серийное производство начнется в апреле. Далее последуют этапы постепенной локализации компонентов. В продаже автомобили марки Volga появятся уже в третьем квартале этого года.

– Что касается локализации, уточните, пожалуйста, какие изменения вносятся уже сейчас и планируются в будущем для освоения производства первых трех моделей в России?

– Изменения станут заметны для потребителей постепенно, ведь за ними стоят масштабные инженерные разработки. Начнем с элементов стиля, который будет отражать узнаваемые черты бренда. Обновления затронут мультимедиа, телематику и двигательную гамму. Перспективный план предусматривает глубокую переработку платформы автомобиля под потребности российского потребителя. Будут локализованы двигатели и трансмиссии, модернизирована подвеска – с учетом особенностей эксплуатации в России. Интерьер и экстерьер также претерпят изменения. Параллельно мы ведем активную работу над моделями нового поколения.

– Вы упомянули о том, что намерены делать шаги в направлении локализации производства коробок передач, двигателей. Можно ли сказать, что большинство компонентов для моторов и трансмиссий в будущем будет производится в России?

– Да, все верно. Опыт и история, с которыми мы столкнулись, продемонстрировали необходимость достижения технологического суверенитета нашей отрасли. Поэтому главная задача нашего проекта заключается в максимальной локализации производства ключевых узлов и агрегатов, в числе которых двигатели и коробки передач. В будущем подавляющее большинство комплектующих для силовых установок и трансмиссии будет производиться непосредственно в России.

– Где развернется эта локализация и где станут производить автомобили Volga? Кто будет работать на предприятии?

– В Нижнем Новгороде, на площадке, где ранее выпускали модели Volkswagen и Skoda. В течение десяти лет здесь создавались автомобили, предназначенные как для российского потребителя, так и для экспорта. Важнейшее преимущество площадки заключается в сохранении высококвалифицированного персонала, прошедшего подготовку по международным стандартам качества. Именно эта команда, проверенная временем, станет основой нового проекта Volga .

–Какой персонал для вас предпочтительнее: с опытом работы в автопроме или без такового? Обучаете персонал?

–М ы ориентируемся на профессионалов, обладающих опытом работы в автомобильной промышленности. Что касается дополнительного обучения: конечно же, оно предусмотрено. Наша задача – поддерживать высокий уровень компетенций наших сотрудников, развивать их профессиональные навыки и внедрять передовые технологии. Мы уверены, что сочетание накопленного опыта и постоянного совершенствования позволит нам создать автомобиль, достойный имени Volga .

– Раз уж об этом зашла речь, скажите, пожалуйста, какие специалисты вам нужны более всего? Пусть резюме присылают.

– Прежде всего, мы расширяем штат производственного персонала и инженеров. Приоритет отдается кандидатам, обладающим опытом работы с легковыми автомобилями. Также мы начинаем работать и со студентами, потому что новые технологии требуют новых знаний и новых решений. Наша цель – создавать оригинальные автомобили, поэтому мы уделяем особое внимание инженерным кадрам. В общей сложности к концу этого года мы планируем увеличить штат сотрудников до двух тысяч человек.

– Вы сказали, что ставите перед собой задачу создания новых автомобилей. Сейчас имеются три модели. Как будет развиваться модельный ряд новых Volga?



– Мы начинаем с седана и двух кроссоверов. В дальнейшем, безусловно, планируем развивать свой бренд и наполнять его теми решениями, которые потребует наш клиент. У нас амбициозные планы развития, рассчитанные на долгосрочную перспективу .

– Татьяна, давайте поговорим про конкретные цифры. Каков план производства на 2026 год и как выглядит идеальная картина на 2027-й? Сколько новых Volga готовы выпустить, если все пойдет, как задумывалось, – идеально?

– Сейчас завод находится на этапе подготовки к серийному производству, поэтому пока говорить о конкретных показателях преждевременно. Но технически предприятие способно выпускать 110 тысяч автомобилей в год. Так что при благоприятных рыночных условиях надеемся достичь этой отметки в обозримой перспективе.

– Кто, по-вашему, станет покупателем ваших автомобилей?

– Автомобили Volga относятся к сегменту масс-премиум. Они созданы для клиентов, которые высоко ценят статус, качество и комфорт. Для нашей аудитории важна надежность и уверенность в своем автомобиле.

– А где планируете продавать новые Волги – в новых дилерских центрах или в уже действующих?

– Мы создаем собственную дилерскую сеть Volga . Пользуясь случаем, приглашаю потенциальных партнеров присоединиться к нашему проекту и стать частью будущего нашего российского автомобильного бренда с большой историей, современной линейкой и серьезными планами развития.

Беседу вел Станислав Павлов, «За рулем».