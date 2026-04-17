Пострадали 11 человек: легковушка и автобус столкнулись в Ярославле

11 человек пострадали в ДТП с Mitsubishi Outlander и автобусом ГАЗ в Ярославле

Столкновение автобуса с легковушкой в Ярославле утром 17 апреля привело к травмам у одиннадцати человек. Авария случилась на путепроводе у дома №74 по проспекту Октября, куда оперативно выехали экипажи Госавтоинспекции.

По предварительным данным, виновником происшествия стал водитель Mitsubishi Outlander 2004 года выпуска. Он, по версии следствия, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автобусом марки ГАЗ. В результате удара пострадали оба водителя, а также девять пассажиров общественного транспорта – всем им была оказана медицинская помощь.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все детали и точные причины инцидента.