Пострадали 11 человек: легковушка и автобус столкнулись в Ярославле
11 человек пострадали в ДТП с Mitsubishi Outlander и автобусом ГАЗ в Ярославле
Столкновение автобуса с легковушкой в Ярославле утром 17 апреля привело к травмам у одиннадцати человек. Авария случилась на путепроводе у дома №74 по проспекту Октября, куда оперативно выехали экипажи Госавтоинспекции.
По предварительным данным, виновником происшествия стал водитель Mitsubishi Outlander 2004 года выпуска. Он, по версии следствия, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автобусом марки ГАЗ. В результате удара пострадали оба водителя, а также девять пассажиров общественного транспорта – всем им была оказана медицинская помощь.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все детали и точные причины инцидента.
Источник: Госавтоинспекция Ярославской области
Фото:АГН «Москва»
17.04.2026
Фото:АГН «Москва»
