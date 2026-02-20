#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Этот недорогой гаджет здорово выручит в трудной, но распространенной ситуации
20 февраля
Этот недорогой гаджет здорово выручит в трудной, но распространенной ситуации
Опубликован обзор автомобильного компрессора...
Эти иномарки россияне начали везти из-за рубежа после 1 декабря
20 февраля
Эти иномарки россияне начали везти из-за рубежа после 1 декабря
Эксперт Целиков рассказал, какие авто с мотором...
Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
20 февраля
Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
Дайджест самых заметных новостей за прошедшую...

Аналитик рассказал о ценах на новые автомобили Волга

Эксперт Мосеев: стоимость автомобилей Volga будет сопоставима с Geely

Возрожденная Волга появится в продаже не раньше третьего квартала 2026 года, а первые машины сойдут с конвейера на три месяца раньше. Правда, пока неясно, по какой цене автолюбители смогут купить легендарный бренд.

Рекомендуем
Чистая энергия для розетки: каким электричеством вы заправили свой электромобиль?

По словам экс-главы РОАД Олега Мосеева, который выступил в роли эксперта, ориентироваться стоит на стоимость автомобилей китайской компании Geely. Все потому, что именно с ней российский бренд заключил партнерское соглашение еще прошлой осенью.

Мосеев привел конкретные примеры: кроссовер Monjaro сейчас оценивается в 4-5 миллионов рублей, Cityray – в 3-4 миллиона, а Atlas – от 3,2 до 4 миллионов. По его мнению, примерно в этих же диапазонах и окажутся ценники на новую Волгу, причем сразу на три заявленные модели, включая седан.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

На первоначальном этапе, считает эксперт, серьезно сбить цену за счет локализации вряд ли получится. Даже если какие-то компоненты начнут производить в России, экономия будет несущественной, особенно при крупноузловой сборке. Так что ждать чуда не стоит – по крайней мере, в первые годы производства.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили в России стали одними из самых дорогих в мире.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  АиФ
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Volga
Количество просмотров 27
20.02.2026 
Фото:Volga
Поделиться:
Оцените материал:
-1