Аналитик рассказал о ценах на новые автомобили Волга
Возрожденная Волга появится в продаже не раньше третьего квартала 2026 года, а первые машины сойдут с конвейера на три месяца раньше. Правда, пока неясно, по какой цене автолюбители смогут купить легендарный бренд.
По словам экс-главы РОАД Олега Мосеева, который выступил в роли эксперта, ориентироваться стоит на стоимость автомобилей китайской компании Geely. Все потому, что именно с ней российский бренд заключил партнерское соглашение еще прошлой осенью.
Мосеев привел конкретные примеры: кроссовер Monjaro сейчас оценивается в 4-5 миллионов рублей, Cityray – в 3-4 миллиона, а Atlas – от 3,2 до 4 миллионов. По его мнению, примерно в этих же диапазонах и окажутся ценники на новую Волгу, причем сразу на три заявленные модели, включая седан.
На первоначальном этапе, считает эксперт, серьезно сбить цену за счет локализации вряд ли получится. Даже если какие-то компоненты начнут производить в России, экономия будет несущественной, особенно при крупноузловой сборке. Так что ждать чуда не стоит – по крайней мере, в первые годы производства.
Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили в России стали одними из самых дорогих в мире.
