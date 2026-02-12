Большая разница: цены на популярный кроссовер в РФ и Белоруссии

Geely Monjaro в Беларуси дешевле российского аналога на 1,34 млн рублей

Китайский кроссовер Geely Monjaro в Беларуси обходится покупателям значительно дешевле, чем в России. Правда, воспользоваться этой выгодой россияне не смогут – машину не получится просто пригнать из соседней страны.

Согласно данным издания, в белорусских дилерских центрах флагманский SUV можно приобрести за 115 900 местных рублей. В пересчете это составляет около 3 110 000 российских. За эти деньги предлагается версия Luxury plus с двухлитровым турбодвигателем на 238 лошадиных сил, причем цена уже включает прямую скидку от дилера в 1000 белорусских рублей.

У нас же за аналогично оснащенный автомобиль просят 4 549 990 рублей. Даже с учетом стандартной скидки в 100 тысяч итоговая сумма для российского покупателя оказывается на целых 1 339 900 рублей выше. Получается, разница в цене достигает почти трети от стоимости машины в Беларуси.

Geely Monjaro

Комментарий эксперта

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС):

– Большая разница в ценах, на минуточку, действует в едином с нами таможенном пространстве. И понятно, что ряд игроков, в том числе китайских, уверены, что российский потребитель должен платить больше. Это нужно прекращать – цены в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) должны быть одинаковыми. Попытка заставить россиян переплачивать – это современная политика автопроизводителей. На рынке Белоруссии, в отличие от отечественного, есть конкуренция, что и влияет на цены.

