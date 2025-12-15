Объявлены цены на новый флагманский кроссовер Geely в России

Geely раскрыла цены на специальную версию флагманского кроссовера Monjaro для РФ

Компания Geely объявила цену новой версии своего флагманского кроссовера Monjaro для рынка России.

Автомобиль в исполнении Flagship SE (Специальная версия) будет представлен у официальных дилеров за 4,9 миллиона рублей, а с учетом специальных программ стоимость снизится на 300 тысяч рублей. Специальная версия отличается рядом доработок как внешнего, так и технического характера. Среди них эксклюзивный цвет кузова Mountain Green и новые 20-дюймовые колесные диски.

Geely Monjaro Flagship SE оборудован бензиновым турбированным двигателем объемом 2,0 литра мощностью 238 л. с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод дополнен новым режимом движения Sand, предназначенным для езды по песку.

Также в комплектацию входит адаптивная система управления демпфированием подвески, регулирующая жесткость амортизаторов для обеспечения плавности хода и устойчивости автомобиля.

В салоне специальной версии появились обновления в дизайне и комфорте. Изменены селектор трансмиссии и многофункциональный переключатель, а атмосферная подсветка расширена и теперь доступна для пассажиров второго ряда.

Передние сиденья получили новые формы и обивку, водительское кресло оснащено электрорегулировкой по 12 направлениям и массажной функцией с шестью режимами. Пассажирское сиденье тоже имеет память настроек, возможность раскладывания до горизонтального положения и кнопки управления на задней панели. У пассажиров второго ряда есть возможность регулировать угол наклона спинок сидений с помощью кнопок на дверных картах.

Отмечается, что Monjaro Flagship SE адаптирован к российским условиям и получил увеличенный 5-литровый бачок омывателя с датчиком низкого уровня жидкости. Мультимедийная система поддерживает беспроводное подключение смартфонов на базе iOS, а новая аудиосистема включает 12 динамиков, включая встроенные в подголовники передних сидений.

Дату начала продаж новой версии Geely Monjaro в России сообщат дополнительно.

