#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Роспатент зарегистрировал для Toyota четыре автомобильных бренда
12 декабря
Роспатент зарегистрировал для Toyota четыре автомобильных бренда
Toyota зарегистрировала четыре товарных знака в...
Что нужно делать при выезде на гололедицу
12 декабря
Что нужно делать при выезде на гололедицу
Автоэксперт Попов: на льду нужно сильно снижать...
Автомобили с пробегом
12 декабря
Средняя стоимость иномарок с пробегом падает: исследование
«Авто. ру Оценка»: средняя стоимость...

В продажу поступила обновленная версия самого популярного в России кроссовера

Продажи обновленного Geely Monjaro стартуют 12 декабря в Казахстане

На рынок Казахстана выходит обновлённый кроссовер GeelyMonjaro, старт продаж запланирован на 12 декабря, а цена начинается от 20,89 миллиона тенге (3,21 миллиона рублей).

Рекомендуем
Лада Искра: что с цинком на кузове? Он есть, но не везде

Эта модель уже представлена в Мексике, Южной Америке и странах Персидского залива, а теперь она официально запускается и в Казахстане.

Внешний вид Monjaro остался прежним, однако для версии Flagship предложен эксклюзивный зелёный цвет. Основные изменения касаются интерьера: кроссовер получил новый центральный тоннель, комбинированную чёрно-серую отделку с замшей, переработанные сиденья, аудиосистему Infinity вместо Bose и обновлённую медиасистему с голосовым помощником.

Geely Monjaro
Geely Monjaro
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Важно отметить, что речь идет о дореформенном Monjaro с тремя экранами на передней панели. В то время как обновленная версия, представленная в Китае весной, получила 270-сильный мотор и большие сдвоенные экраны.

Поэтому казахстанский Monjaro оснащен ранее известным двигателем на 238 л.с. В этом случае мотор работает в паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Топовая версия располагает адаптивной подвеской CDC и дополнительными функциями, такими как электрорегулировка второго ряда сидений.

Интерьер Geely Monjaro
Интерьер Geely Monjaro

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В Казахстане Monjaro будет доступен в двух комплектациях: Premium за 20,89 млн тенге и Flagship за 21,89 млн тенге (около 3,36 миллиона рублей). Это примерно на 2,5 миллиона тенге (385 тысяч рублей) дороже, чем версия 2025 года до обновления. В Беларуси этот кроссовер предлагается только в одной комплектации по цене 127,9 тысячи BYN (3,5 миллиона рублей). В России обновлённый Geely Monjaro будет представлен в специальной версии Flagship SE, но её цена ещё не объявлена.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Geely
Количество просмотров 45
12.12.2025 
Фото:Geely
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Geely Monjaro

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв