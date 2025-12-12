В продажу поступила обновленная версия самого популярного в России кроссовера

Продажи обновленного Geely Monjaro стартуют 12 декабря в Казахстане

На рынок Казахстана выходит обновлённый кроссовер GeelyMonjaro, старт продаж запланирован на 12 декабря, а цена начинается от 20,89 миллиона тенге (3,21 миллиона рублей).

Эта модель уже представлена в Мексике, Южной Америке и странах Персидского залива, а теперь она официально запускается и в Казахстане.

Внешний вид Monjaro остался прежним, однако для версии Flagship предложен эксклюзивный зелёный цвет. Основные изменения касаются интерьера: кроссовер получил новый центральный тоннель, комбинированную чёрно-серую отделку с замшей, переработанные сиденья, аудиосистему Infinity вместо Bose и обновлённую медиасистему с голосовым помощником.

Geely Monjaro

Важно отметить, что речь идет о дореформенном Monjaro с тремя экранами на передней панели. В то время как обновленная версия, представленная в Китае весной, получила 270-сильный мотор и большие сдвоенные экраны.

Поэтому казахстанский Monjaro оснащен ранее известным двигателем на 238 л.с. В этом случае мотор работает в паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Топовая версия располагает адаптивной подвеской CDC и дополнительными функциями, такими как электрорегулировка второго ряда сидений.

Интерьер Geely Monjaro

В Казахстане Monjaro будет доступен в двух комплектациях: Premium за 20,89 млн тенге и Flagship за 21,89 млн тенге (около 3,36 миллиона рублей). Это примерно на 2,5 миллиона тенге (385 тысяч рублей) дороже, чем версия 2025 года до обновления. В Беларуси этот кроссовер предлагается только в одной комплектации по цене 127,9 тысячи BYN (3,5 миллиона рублей). В России обновлённый Geely Monjaro будет представлен в специальной версии Flagship SE, но её цена ещё не объявлена.

