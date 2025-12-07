#
Самый популярный кроссовер в России сильно изменился: что получат покупатели?

Geely представила обновленную версию кроссовера Monjaro Flagship SE

Geely анонсировала на российском рынке новую улучшенную версию своего самого популярного кроссовера – Monjaro Flagship SE.

Полный привод, японская сборка и 3 цилиндра — новая Тойота за 2 млн рублей

Об этом говорят официальные фотографии, на которых выделяются заметные изменения во внешнем виде.

Кроссовер представлен в оригинальном цвете Mountain Green и получил новые 20-дюймовые колеса с тонкими симметричными спицами, сохранив при этом 238-сильный турбомотор.

Одним из ключевых нововведений стала адаптивная подвеска CDC, которая мгновенно подстраивает амортизаторы под состояние дороги, что существенно улучшает комфорт и делает управляемость Monjaro более стабильной на неровностях и в поворотах.

Geely Monjaro Flagship SE
Geely Monjaro Flagship SE

Изменения внутри автомобиля также значительные. Обновился селектор трансмиссии, появились прозрачные вставки в солнцезащитных козырьках, расширилась атмосферная подсветка, а передние сиденья были переработаны – водительское теперь имеет массажную функцию.

Geely Monjaro Flagship SE
Geely Monjaro Flagship SE

У переднего пассажирского кресла появилась память настроек, функция раскладывания в горизонтальное положение и кнопки регулировки с заднего ряда. Пассажиры на втором ряду могут регулировать угол наклона спинки с помощью кнопок на картах задних дверей.

Кроме этого, кроссовер получил улучшенную климатическую систему, увеличенный до 5 литров бачок для омывателя, беспроводную интеграцию с iPhone и новую аудиосистему, в состав которой входит 12 динамиков, включая модули в подголовниках.

Geely Monjaro Flagship SE
Geely Monjaro Flagship SE
Geely Monjaro Flagship SE
Geely Monjaro Flagship SE

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Geely
07.12.2025 
Фото:Geely
