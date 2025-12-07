Самый популярный кроссовер в России сильно изменился: что получат покупатели?
Geely анонсировала на российском рынке новую улучшенную версию своего самого популярного кроссовера – Monjaro Flagship SE.
Об этом говорят официальные фотографии, на которых выделяются заметные изменения во внешнем виде.
Кроссовер представлен в оригинальном цвете Mountain Green и получил новые 20-дюймовые колеса с тонкими симметричными спицами, сохранив при этом 238-сильный турбомотор.
Одним из ключевых нововведений стала адаптивная подвеска CDC, которая мгновенно подстраивает амортизаторы под состояние дороги, что существенно улучшает комфорт и делает управляемость Monjaro более стабильной на неровностях и в поворотах.
Изменения внутри автомобиля также значительные. Обновился селектор трансмиссии, появились прозрачные вставки в солнцезащитных козырьках, расширилась атмосферная подсветка, а передние сиденья были переработаны – водительское теперь имеет массажную функцию.
У переднего пассажирского кресла появилась память настроек, функция раскладывания в горизонтальное положение и кнопки регулировки с заднего ряда. Пассажиры на втором ряду могут регулировать угол наклона спинки с помощью кнопок на картах задних дверей.
Кроме этого, кроссовер получил улучшенную климатическую систему, увеличенный до 5 литров бачок для омывателя, беспроводную интеграцию с iPhone и новую аудиосистему, в состав которой входит 12 динамиков, включая модули в подголовниках.
