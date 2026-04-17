МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти машины угоняют чаще всего: новые данные страховщиков

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили европейских марок в России

Согласно свежим данным страховщиков, немецкие премиальные автомобили по-прежнему остаются главной мишенью среди европейских автобрендов для угонщиков в России. В антирейтинге «Ренессанс Страхования» уверенно лидирует седан BMW 7-series, следом идут Porsche Cayenne и полноразмерный кроссовер Mercedes-Benz GLS. Четвёртое место занял компактный BMW X1.

Аналогичную картину рисуют и в компании «ВСК», где также выделяют BMW как самый проблемный бренд, особенно отмечая флагманский кроссовер X7. Кстати, интерес к этой марке среди легальных покупателей тоже резко вырос: по информации агентства « Автостат», за первые три месяца 2026 года регистрация новых BMW в стране почти удвоилась, достигнув 3873 штук. Тот же X7 вошёл в топ-4 новинок квартала с результатом в 349 проданных машин.

Рейтинги других страховых компаний

«Ингосстрах» подтверждает повышенное внимание преступников к Mercedes-Benz и BMW, хотя конкретные модели не уточняет. Свою версию рейтинга самых угоняемых европейских марок составила «РЕСО- Гарантия»: в её топ-5 вошли Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Land Rover и Skoda. «Абсолют Страхование» и «Согласие» солидарны в том, что Mercedes – лидер среди европейцев, причём «Согласие» дополнило этот список Jaguar.

Специалисты объясняют такую устойчивую тенденцию в первую очередь экономикой чёрного рынка. Запчасти от этих автомобилей, особенно после прекращения официальных поставок, стоят очень дорого, делая угон выгодным бизнесом. Парадокс, но общее число угонов европейских машин может снижаться просто из-за того, что их доля на российских дорогах постепенно сокращается.

География угонов в 2026 году

Традиционно основная угроза сосредоточена в двух столицах – Москве и Санкт-Петербурге, где машины чаще всего исчезают с придомовых территорий и крытых парковок. Однако «ВСК» приводит и другие, менее очевидные данные по первому кварталу 2026-го: наиболее рискованными для владельцев таких авто стали Ярославская область, где произошло 21% всех зафиксированных компанией угонов, и Рязанская область с показателем в 19%.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 23
17.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0