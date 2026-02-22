В Нижнем Новгороде начали производство моделей «Волга»
Новый автомобильный проект «Волга» стартовал в Нижнем Новгороде, объявило акционерное общество «Производство легковых автомобилей». Первые машины легендарной марки начнут продавать в третьем квартале этого года.
В новом выпуске «Разборки недели»:
- Эксперты полагают, что в автосалонах товарные «Волги» могут появиться в конце второго квартала. В производственной линейке – два кроссовера и седан. Выпуск новинок налажен на заводе, где раньше выпускали модели Skoda и Volkswagen. Максимальная ежегодная мощность нижегородского предприятия – 110 тысяч автомобилей.
- «За рулем» приступил к ресурсному испытанию «KGM TORRES: 12/1». Смысл в том, чтобы за месяц с небольшим проехать расстояние, равное среднему пробегу автомобиля в России. На тест мы взяли не новую машину, а с пробегом в 20 000 километров. Таким образом, к середине марта одометр должен преодолеть заветную отметку «40 000». Примерно 70% пробега KGM TORRES проведет в условиях автомагистралей на скоростях, приближенных к максимально разрешенным. Остальные 30% – это городская эксплуатация со всеми вытекающими отсюда условиями. В регулярном режиме вы будете получать отчеты о тесте «KGM TORRES: 12/1». На сегодня наши тест-пилоты уже проехали более шести тысяч километров.
- Премиальный бренд EXEED вывел на рынок обновленный среднеразмерный внедорожник Ти-Эксель в комплектациях PRESTIGE 1.6T 7DCT IOV и FLAGSHIP 2.0T 8AT IOV, для которых стали доступны телематические сервисы EXEED Connect. Обновленные версии внедорожника TXL оснащены полнофункциональной экосистемой умных решений EXEED Connect. Дистанционное управление через официальное приложение обеспечивает полный контроль над автомобилем.
В разгаре Гран-при «За рулем». В рамках престижной премии читатели журнала выбирают лучшие автоновинки. Напряженная борьба развернулась в семи номинациях, охватывающих все сегменты российского авторынка. Повлиять на итоговый результат может каждый. Достаточно проголосовать, пройдя по ссылке.
Это шанс выиграть автомобиль LADA ISKRA 11 марта!
22
22.02.2026
Поделиться:
Оцените материал:
0