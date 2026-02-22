В Нижнем Новгороде начали производство моделей «Волга»

Эксперты полагают, что в автосалонах товарные «Волги» могут появиться в конце второго квартала. В производственной линейке – два кроссовера и седан. Выпуск новинок налажен на заводе, где раньше выпускали модели

«За рулем» приступил к ресурсному испытанию «

KGM

TORRES

: 12/1». Смысл в том, чтобы за месяц с небольшим проехать расстояние, равное среднему пробегу автомобиля в России. На тест мы взяли не новую машину, а с пробегом в 20 000 километров. Таким образом, к середине марта одометр должен преодолеть заветную отметку «40 000». Примерно 70% пробега

KGM

TORRES

проведет в условиях автомагистралей на скоростях, приближенных к максимально разрешенным. Остальные 30% – это городская эксплуатация со всеми вытекающими отсюда условиями. В регулярном режиме вы будете получать отчеты о тесте «

KGM

TORRES

: 12/1». На сегодня наши тест-пилоты уже проехали более шести тысяч километров.