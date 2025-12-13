Дорожные камеры начали штрафовать россиян за еще один вид нарушений

В Москве камеры с ИИ теперь фиксируют блокировку выезда и помеху пешеходам

На дублере проспекта Маршала Жукова в районе Хорошево-Мневники в Москве установлены дорожные камеры, которые начали отслеживать остановку автомобилей в местах, где они могут мешать другим участникам движения, например, блокируя выезд с парковки или затрудняя проход пешеходов.

Отметим, что в таких ситуациях может отсутствовать соответствующий запрещающий знак или разметка. За такие нарушения предусмотрен штраф в размере 3000 рублей по части 4 статьи 12.19 КоАП.

Системы искусственного интеллекта анализируют данные с камер для выявления автомобилей с признаками нарушений.

После этого сотрудники ЦОДД вручную проверяют материалы, чтобы удостовериться, что остановка не была вызвана насущной необходимостью. На последнем этапе информация передается в ГИБДД для окончательной проверки и вынесения постановления.

