Дорожные камеры начали штрафовать россиян за еще один вид нарушений
На дублере проспекта Маршала Жукова в районе Хорошево-Мневники в Москве установлены дорожные камеры, которые начали отслеживать остановку автомобилей в местах, где они могут мешать другим участникам движения, например, блокируя выезд с парковки или затрудняя проход пешеходов.
Отметим, что в таких ситуациях может отсутствовать соответствующий запрещающий знак или разметка. За такие нарушения предусмотрен штраф в размере 3000 рублей по части 4 статьи 12.19 КоАП.
Системы искусственного интеллекта анализируют данные с камер для выявления автомобилей с признаками нарушений.
После этого сотрудники ЦОДД вручную проверяют материалы, чтобы удостовериться, что остановка не была вызвана насущной необходимостью. На последнем этапе информация передается в ГИБДД для окончательной проверки и вынесения постановления.
