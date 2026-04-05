Новый Volkswagen Tiguan — обзор и цена в России

«За рулем» рассказал, сколько стоит Volkswagen Tiguan после повышения утильсбора

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов показал на видео Volkswagen Tiguan III поколения, привезенный из Китая.

Тигуаны когда-то у нас были популярны, поэтому россияне весьма охотно заказывали машины новой генерации по параллельным каналам – до последнего времени. Машины для китайского рынка ничем принципиально от «европейцев» не отличаются, отмечает эксперт. Более того, в представленном экземпляре панель приборов уже русифицирована, а для работы навигатора и интеграции со смартфонами достаточно установить адаптер.

Эксперт рассказывает, что Volkswagen Tiguan в версии R-Line, который вы видите в кадре, был ввезен в Россию еще до введения новых правил утильсбора – и стоил 4 млн рублей. А сколько такая машина стоит сейчас?