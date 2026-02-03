#
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Абсолютно новый Тигуан продается в России по цене самого популярного «китайца»

Volkswagen Tiguan L Pro 2026 года появился в России с ценой от 4,59 млн рублей

Некоторые российские автосалоны уже принимают заказы на Volkswagen Tiguan нового поколения 2026 года выпуска. Цены на эту модель, кстати, оказались в одном диапазоне с актуальным Geely Monjaro.

Volkswagen Tiguan L Pro 2026
Кроссовер вместо Кашкая: надежные варианты до 1,5 млн рублей

Речь идёт о китайской версии кроссовера – Tiguan L Pro. Она отличается от европейской, в первую очередь, габаритами: колёсная база у этой модификации длиннее на целых 10 сантиметров и составляет 2791 мм. В салоне, помимо цифровой приборной панели и большого центрального экрана, есть и третий дисплей диагональю 11,6 дюйма для переднего пассажира – решение, очень похожее на то, что используется в Monjaro. Основной же мультимедийный экран и вовсе достигает 15 дюймов.

Volkswagen Tiguan L Pro 2026
Под капотом у китайского Тигуана бензиновый турбомотор 2.0 TSI мощностью 220 лошадиных сил. На этот агрегат, что интересно, производитель даёт пожизненную гарантию. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым роботизированным преселективным «роботом» DSG, а привод здесь исключительно полный.

Интерьер Volkswagen Tiguan L Pro 2026
Пока машины нет в наличии, её можно только предзаказать. Стоимость начинается от 4 миллионов 590 тысяч рублей и может доходить до 5,49 млн в зависимости от комплектации. Для сравнения, официальные дилеры Geely в России просят за Monjaro от 4,55 до 4,9 миллиона рублей – суммы, по сути, сопоставимые.

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:Autohome
Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Недостатки:
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Комментарий:
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л
+78