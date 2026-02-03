Абсолютно новый Тигуан продается в России по цене самого популярного «китайца»

Volkswagen Tiguan L Pro 2026 года появился в России с ценой от 4,59 млн рублей

Некоторые российские автосалоны уже принимают заказы на Volkswagen Tiguan нового поколения 2026 года выпуска. Цены на эту модель, кстати, оказались в одном диапазоне с актуальным Geely Monjaro.

Volkswagen Tiguan L Pro 2026

Речь идёт о китайской версии кроссовера – Tiguan L Pro. Она отличается от европейской, в первую очередь, габаритами: колёсная база у этой модификации длиннее на целых 10 сантиметров и составляет 2791 мм. В салоне, помимо цифровой приборной панели и большого центрального экрана, есть и третий дисплей диагональю 11,6 дюйма для переднего пассажира – решение, очень похожее на то, что используется в Monjaro. Основной же мультимедийный экран и вовсе достигает 15 дюймов.

Volkswagen Tiguan L Pro 2026

Под капотом у китайского Тигуана бензиновый турбомотор 2.0 TSI мощностью 220 лошадиных сил. На этот агрегат, что интересно, производитель даёт пожизненную гарантию. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым роботизированным преселективным «роботом» DSG, а привод здесь исключительно полный.

Интерьер Volkswagen Tiguan L Pro 2026

Пока машины нет в наличии, её можно только предзаказать. Стоимость начинается от 4 миллионов 590 тысяч рублей и может доходить до 5,49 млн в зависимости от комплектации. Для сравнения, официальные дилеры Geely в России просят за Monjaro от 4,55 до 4,9 миллиона рублей – суммы, по сути, сопоставимые.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте