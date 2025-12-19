Немцы теряют позиции: гибридный Mercedes-Benz и китайские двигатели

Mercedes-Benz представил гибридный CLA 220 с двигателем Geely — реакция автолюбителей

Компания Mercedes-Benz анонсировала запуск нового гибридного автомобиля CLA 220. Внешний вид машины практически не отличается от ее полностью электрических аналогов, которые были представлены ранее.

Однако под капотом установлен четырехцилиндровый 1,5-литровый турбомотор, разработанный совместно с Geely. При этом производитель предпочитает не подчеркивать это сотрудничество. По информации китайского издания IThome, мотор разрабатывался с участием Geely и производится в Китае.

Реакция автолюбителей на известие об установке китайских двигателей на Mercedes-Benz была разнообразной. Некоторые пользователи сети X выражали недовольство.

Чай Боуэс заявил: «Доминирование немецкой автомобильной промышленности мертво. Mercedes решает устанавливать китайские двигатели Geely в свой новейший гибридный CLA 220». В то же время другие комментаторы заметили деградацию дизайна и качества автомобилей Mercedes. Жозе Гомес пишет: «Mercedes – отличный пример того, как великие гиганты могут пасть».

Некоторые комментаторы также обсуждали подъем китайского автопрома. Томас отметил, что Geely владеет частью акций Mercedes-Benz, что может привести к тому, что компания станет дочерним предприятием Китая. Как говорил пользователь MSJ: «Это больше похоже на капитуляцию. Китай просто переплюнул немцев в стратегии».

Однако нашлись и те, кто положительно оценил это решение. Себастьян Аалонен написал: «Это абсолютно рациональный шаг. Зачем сегодня тратить ресурсы на разработку нового бензинового двигателя?». Другие пользователи подчеркивали, что многие крупные автопроизводители уже давно используют глобальные цепочки поставок.

