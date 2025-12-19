«Просто уродливы»: экс-глава BMW высказался о новых моделях марки

Экс-глава BMW Лутц раскритиковал дизайн новых моделей

Бывший вице-президент BMW Боб Лутц, занимавший эту должность с 1971 по 1974 год, в новом эпизоде программы Roundel выразил недовольство дизайном многих новых автомобилей марки, назвав их «запредельно уродливыми».

По словам 93-летнего экс-руководителя, у BMW сейчас существуют серьезные сложности в этой области.

Боб Лутц

Он отметил, что бренд увлекся стилем стимпанк, что негативно сказалось на пропорциях, линиях и деталях, которые выглядят неправильными и несбалансированными.

«Некоторые из них просто уродливы. И, честно говоря, их покупают, потому что люди ожидают автомобиль премиум-класса. Они говорят: «Ну, ладно, я вроде как ненавижу переднюю часть. Я вроде как ненавижу ходовые огни, и я вроде как ненавижу решетку, и я вроде как ненавижу общие пропорции, но это BMW», – сказал Лутц.

Он добавил, что был удивлен, узнав, что такой дизайн находит отклик у покупателей в Китае.

В сентябре BMW отметила, что довольна своим стилем, акцентируя внимание на постоянно увеличивающихся решетках радиаторов.

По словам главы отдела дизайна BMW Group Адриана ван Хойдонка, обновление внешнего вида моделей скорее способствовало увеличению продаж, чем наоборот.

