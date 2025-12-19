#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Набор приборов – стандартный, унифицированный с комбинацией ЗИЛ‑130.
19 декабря
Крутой внедорожник СССР — его можно встретить на дорогах до сих пор
Опубликован ретротест грузовика ЗИЛ‑131 1989...
Названы 4 минуса автомобилей, работавших в такси
19 декабря
Названы 4 минуса автомобилей, работавших в такси
Эксперт Ладушкин пояснил, в чём опасность...
В РФ нашли нарушения таможенников по контролю уплаты утильсбора
19 декабря
В РФ нашли нарушения таможенников по контролю уплаты утильсбора
Генпрокуратура обнаружила нарушения в...

«Просто уродливы»: экс-глава BMW высказался о новых моделях марки

Экс-глава BMW Лутц раскритиковал дизайн новых моделей

Бывший вице-президент BMW Боб Лутц, занимавший эту должность с 1971 по 1974 год, в новом эпизоде программы Roundel выразил недовольство дизайном многих новых автомобилей марки, назвав их «запредельно уродливыми».

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

По словам 93-летнего экс-руководителя, у BMW сейчас существуют серьезные сложности в этой области.

Боб Лутц

Он отметил, что бренд увлекся стилем стимпанк, что негативно сказалось на пропорциях, линиях и деталях, которые выглядят неправильными и несбалансированными.

«Некоторые из них просто уродливы. И, честно говоря, их покупают, потому что люди ожидают автомобиль премиум-класса. Они говорят: «Ну, ладно, я вроде как ненавижу переднюю часть. Я вроде как ненавижу ходовые огни, и я вроде как ненавижу решетку, и я вроде как ненавижу общие пропорции, но это BMW», – сказал Лутц.

Рекомендуем
Гайд по зимним шинам 215/60 R17 для популярных кроссоверов

Он добавил, что был удивлен, узнав, что такой дизайн находит отклик у покупателей в Китае.

В сентябре BMW отметила, что довольна своим стилем, акцентируя внимание на постоянно увеличивающихся решетках радиаторов.

По словам главы отдела дизайна BMW Group Адриана ван Хойдонка, обновление внешнего вида моделей скорее способствовало увеличению продаж, чем наоборот.

Ранее «За рулем» сообщал, как безопасно хранить неиспользуемый автомобиль зимой.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  выпуск программы Roundel
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Pexels
Количество просмотров 20
19.12.2025 
Фото:Pexels
Поделиться:
Оцените материал:
0