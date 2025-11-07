Эти кроссоверы стали дефицитом: их почти не осталось у дилеров
Компактный кроссовер Exeed LX в настоящее время испытывает дефицит, сообщил агентству «Автостат» директор «Авилон Exeed» Игорь Назаров. Он добавил, что официальных данных о прекращении поставок данной модели пока нет, но запасы у дилеров ограничены.
Пресс-офис Exeed Cars Rus не предоставил комментариев относительно будущих планов по модели Exeed LX на российском рынке на момент публикации.
Напоминаем, что Exeed LX предлагается в переднеприводных вариантах Business и Urban, а также в полноприводных комплектациях Prestige AWD и Premium AWD.
Базовая версия Business оснащена 1,5-литровым двигателем на 147 л.с. с вариатором, в то время как остальные три версии имеют 1,6-литровый мотор мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию.
