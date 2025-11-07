#
12 ноября
Эти кроссоверы стали дефицитом: их почти не осталось у дилеров

«Автостат»: дилер сообщил о дефиците кроссовера Exeed LX

Компактный кроссовер Exeed LX в настоящее время испытывает дефицит, сообщил агентству «Автостат» директор «Авилон Exeed» Игорь Назаров. Он добавил, что официальных данных о прекращении поставок данной модели пока нет, но запасы у дилеров ограничены.

Пресс-офис Exeed Cars Rus не предоставил комментариев относительно будущих планов по модели Exeed LX на российском рынке на момент публикации.

Напоминаем, что Exeed LX предлагается в переднеприводных вариантах Business и Urban, а также в полноприводных комплектациях Prestige AWD и Premium AWD.

Базовая версия Business оснащена 1,5-литровым двигателем на 147 л.с. с вариатором, в то время как остальные три версии имеют 1,6-литровый мотор мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию.

Источник:  «Автостат»
Ушакова Ирина
Фото:Exeed
07.11.2025 
