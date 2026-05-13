Эти автомобили с пробегом подешевели в России весной

«Авто.ру Бизнес»: подержанные российские авто подешевели до 729 тыс. рублей

Подержанные отечественные машины в возрасте до 15 лет в апреле в среднем стали стоить 729 тыс. рублей. Падение по сравнению с мартом составило 0,6%, такие данные приводят специалисты «Авто.ру. Бизнес».

Ценообразование разительно отличается в зависимости от происхождения авто. Китайские модели с пробегом не сдвинулись с отметки 2,26 млн рублей. А вот остальные иномарки подорожали – прибавка в 1,2% подняла средний чек до 2,42 млн рублей.

Среди «возрастных» машин до 15 лет рекордсменами по удешевлению стали сразу три модели от Lada. Семерка (2107) потеряла 5% и стоит теперь около 252 тыс. рублей. Пятнадцатая (2115) упала на 4% – до 221 тыс., а четырнадцатая (2114) подешевела тоже на 4% (до 242 тыс.). Не повезло и белорусу Belgee X50: минус 3%, итоговый ценник – 1,84 млн руб.

Спад цен коснулся всего трёх регионов. В Кабардино-Балкарии средняя стоимость упала на 2,7% (до 961 тыс. руб.), в Кировской области – на 1,3% (до 1,01 млн), в Оренбургской – на 1% (до 1,1 млн). Зато в остальных местах вторичка активно росла. Лидер по подорожанию – Ульяновская область: плюс 5,5% (1,28 млн руб.). Следом идут Самарская (4,2%, до 1,27 млн) и Липецкая (3,6%, до 1,08 млн) области. Пермский край прибавил 3,5% (1,19 млн руб.), а Ростовская область – 3,2% (1,68 млн руб.).

В мегаполисах ситуация следующая: в Санкт-Петербурге б/у авто в среднем тянут на 2,2 млн рублей (+1,3%), в Москве – на 2,9 млн (+0,5%). Примечательно, что предложение от дилеров на вторичке резко подскочило – сразу на 8%. Это первый такой рост с ноября прошлого года. Общее же количество объявлений увеличилось незначительно – всего на 1%.

«За рулем» можно читать и в Телеграм