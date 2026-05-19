Рубль крепнет, цены ползут вниз: что ждет авторынок?

Дилеры готовят скидки на параллельный импорт, но падения цен ждать не стоит

Российская валюта уверенно набирает силу: доллар откатился к уровням начала 2023 года, а юань обновил минимумы.

Новые модели АВТОВАЗа: начало отгрузок и цена

Казалось бы, это должно мгновенно удешевить иномарки, ведь за границей их покупают за доллары или евро. Однако эксперты в один голос предупреждают: резкого обвала цен не случится.

Специалисты объясняют, что конечная цена авто складывается не только из курса. Весомую долю занимают расходы на логистику, растаможку и утильсбор, которые к колебаниям валют не привязаны. Доставка машины может идти несколько месяцев, и перевозчики не станут моментально резать цены, опасаясь нового скачка курса.

Так что же увидят покупатели? По мнению дилеров, эффект будет точечным. Крепкий рубль в первую очередь повлияет на экономику будущих поставок по параллельному импорту. Это значит, что стоит ждать не тотального снижения прайсов, а выгодных спецпредложений и скидок на отдельные популярные модели. Особенно интересными сейчас выглядят Toyota, Volkswagen, BMW, а также Volvo XC90 и Porsche Cayenne.

Если нынешняя ситуация сохранится, со временем цены в России все же поползут вниз. Чтобы не потерять покупателей, дилерам придется вводить скидки. Но ждать этого стоит не раньше чем через месяц-два – именно столько обычно нужно рынку, чтобы отреагировать на изменение курса.

Источник:  «Российская газета»
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
19.05.2026 
