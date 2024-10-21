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А-ля электрокар: даже бензиновые BMW теперь будут выглядеть как Neue Klasse

BMW представит единый дизайн для всех моделей, включая бензиновые автомобили

Концепты Neue Klasse от BMW открывают новые горизонты в дизайне и функциональности бренда. Седан Neue Klasse дебютировал в 2023 году, а кроссовер Neue Klasse X был представлен в начале этого года.

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Даже бензиновые BMW будут созданы в стилистике Neue Klasse.
Даже бензиновые BMW будут созданы в стилистике Neue Klasse.

Хотя многие и ожидали, что эти концепты станут символом новой эры электромобилей, руководитель отдела дизайна марки Адриан ван Хойдонк сообщил, что это не единственная цель.

В интервью на Парижском автосалоне ван Хойдонк подчеркнул, что элементы дизайна Neue Klasse будут использоваться во всех будущих моделях BMW, включая автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Он отметил, что некоторые модели будут доступны как в бензиновом, так и в электрическом варианте, с небольшими нюансами в дизайне и пропорциях для их различия.

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Ван Хойдонк добавил, что стилистика электромобилей и новый язык дизайна будут интегрированы во весь модельный ряд, обеспечивая клиентам возможность выбора типа автомобиля без компромиссов в современности и стиле.

Он также отметил, что серийные модели могут выглядеть «даже лучше», чем концепты. Ван Хойдонк привел примеры предыдущих моделей, таких как i3 и i8, и выразил уверенность в том, что новые автомобили будут еще компактнее и элегантнее.

BMW Vision — новый кроссовер класса X.
BMW Vision — новый кроссовер класса X.

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К 2029 году BMW планирует представить не менее пяти моделей Neue Klasse, включая новую 3-ю серию, M3 и несколько внедорожников, а также спортивное купе с высоким кузовом. Первая из моделей может дебютировать уже в следующем году, а остальные выйдут на рынок в 2026-м и позже.

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Источник, фото: Motor1

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Алексеева Елена
Количество просмотров 5
21.10.2024
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