#
Для самого большого кроссовера BMW готовят грандиозное обновление. Что показали шпионские фото?

Премьера нового кроссовера BMW X7 запланирована на конец 2026 – начало 2027 года

BMW X7 – самый большой и роскошный внедорожник баварской марки – готовится к серьезному обновлению.

Фотошпионы смогли разглядеть будущую новинку под камуфляжем и поделились подробностями.

Внешность автомобиля изменится: в передней части сохранятся узнаваемые раздельные фары, но они станут выразительнее за счет новых светоотражающих элементов.

Боковой профиль станет более плавным и гладким, напоминая свежий электрический iX3. Традиционные дверные ручки уступят место изящным «крылышкам», а заднее стекло увеличится в размерах. Сзади появятся тонкие светодиодные фонари, а спортивные версии получат четыре выхлопных трубы.

В салоне главным новшеством станет панорамный дисплей, который займет всю нижнюю часть лобового стекла. На нем можно будет одновременно показывать информацию для водителя и развлекательный контент для пассажиров. Систему дополнит 3D-проекция на лобовое стекло и большой центральный сенсорный экран.

Помимо современных бензиновых и дизельных версий, включая гибридные, впервые в истории модели появится полностью электрическая – iX7. Ожидается, что такой автомобиль получит мощность около 463 л.с.

Для любителей максимальной мощности подготовят версии M Performance и от тюнингового ателье Alpina.

Источник:  Carscoops
Алексеева Елена
Фото:Carscoops
Количество просмотров 510
11.10.2025 
Фото:Carscoops
