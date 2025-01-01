Тюнеры добавили большому семейному кроссоверу BMW небывалой прыти

Ателье G-Power анонсировало свою версию BMW X7 с возросшей до 700 л.с. мощностью

За основу взят BMW X7 M50i, оснащенный 4,4-литровым двигателем V8 с двумя турбинами, выдающим с завода 523 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Разгон до 97 км/ч занимает всего 4,5 секунды – впечатляющий результат для такого крупного автомобиля. Однако, специалисты G-Power пошли дальше, предложив несколько вариантов доработки, каждый из которых существенно повышает производительность.

Ультимативный пакет предлагает 700 л.с. и 900 Нм момента. Это флагманское предложение от G-Power, превращающее X7 в настоящего зверя.

BMW X7 M50i by G-Power

Средний вариант – 620 л.с. и 850 Нм. Более умеренный набор доработок, который, тем не менее, обеспечивает значительное повышение мощности и крутящего момента.

И самый легкий пакет предполагает 600 л.с. и 800 Нм. Это наиболее «мягкий» вариант тюнинга, позволяющий получить ощутимое улучшение динамики без чрезмерного увеличения нагрузки на трансмиссию и другие компоненты автомобиля.

Помимо увеличения мощности, G-Power предлагает обширный аэродинамический пакет, включающий в себя передний спойлер, решетку радиатора, крышки зеркал, боковые юбки, задний диффузор и спойлер на крыше.

Внутренний тюнинг также не остался без внимания. G-Power предлагает спортивное рулевое колесо, подрулевые переключатели передач и коврики с логотипом компании. По желанию клиента, тюнер может выполнить полную перетяжку салона, используя высококачественные материалы.

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Источник: Autoevolution