#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новогодний отдых подорожал на треть: остались ли адекватные варианты?
1 января
Новогодний отдых подорожал на треть: остались ли адекватные варианты?
Туры в Египет на новогодние праздники...
Россия расширила список стран, гражданам которых не нужна виза для въезда
1 января
Россия расширила список стран, гражданам которых не нужна виза для въезда
По единой электронной визе в Россию теперь...
Интерьер Xiaomi SU7 Ultra
1 января
Для вождения этого «зверя» нужна специальная автошкола, и она будет!
Элитная автошкола по обучению вождению Xiaomi...

Тюнеры добавили большому семейному кроссоверу BMW небывалой прыти

Ателье G-Power анонсировало свою версию BMW X7 с возросшей до 700 л.с. мощностью

За основу взят BMW X7 M50i, оснащенный 4,4-литровым двигателем V8 с двумя турбинами, выдающим с завода 523 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Разгон до 97 км/ч занимает всего 4,5 секунды – впечатляющий результат для такого крупного автомобиля. Однако, специалисты G-Power пошли дальше, предложив несколько вариантов доработки, каждый из которых существенно повышает производительность.

Ультимативный пакет предлагает 700 л.с. и 900 Нм момента. Это флагманское предложение от G-Power, превращающее X7 в настоящего зверя.

BMW X7 M50i by G-Power
BMW X7 M50i by G-Power

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Рама, дизель, АКП, клиренс 210 мм – испытали новый китайский внедорожник

Средний вариант – 620 л.с. и 850 Нм. Более умеренный набор доработок, который, тем не менее, обеспечивает значительное повышение мощности и крутящего момента.

И самый легкий пакет предполагает 600 л.с. и 800 Нм. Это наиболее «мягкий» вариант тюнинга, позволяющий получить ощутимое улучшение динамики без чрезмерного увеличения нагрузки на трансмиссию и другие компоненты автомобиля.

Помимо увеличения мощности, G-Power предлагает обширный аэродинамический пакет, включающий в себя передний спойлер, решетку радиатора, крышки зеркал, боковые юбки, задний диффузор и спойлер на крыше.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Внутренний тюнинг также не остался без внимания. G-Power предлагает спортивное рулевое колесо, подрулевые переключатели передач и коврики с логотипом компании. По желанию клиента, тюнер может выполнить полную перетяжку салона, используя высококачественные материалы.

Источник: Autoevolution

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Unsplash | BMW
Количество просмотров 21
01.01.2025 
Фото:Unsplash | BMW
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BMW X7

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв