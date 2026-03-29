Эти предосторожности помогут защитить вашу машину от самых продвинутых угонщиков
Современные автомобили оснащены кучей электроники, что открывает огромные возможности для угонщиков.

Штатных средств защиты явно недостаточно, да и установка продвинутой сигнализации тоже не панацея. Есть и другие методы защиты, как программные, так и физические.

Эксперт Анна Уткина перечислила такие методы, а также напомнила о базовых правилах цифровой гигиены, которые применимы и к автомобилям.

Анна Уткина, Директор по коммуникациям ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр:

– Владельцам автомобилей для защиты от кибератак следует придерживаться ряда правил. Ключи с функцией бесключевого доступа, которые позволяют дистанционно не только открывать двери авто, но и запускать двигатель, необходимо хранить в блокирующем передачу радиосигнала экранирующем чехле. Подобная предосторожность предотвратит ретрансляционные атаки, при которых автоугонщики получают возможность перехватывать сигнал и открывать авто на расстоянии. При наличии в автомобиле противоугонной системы безопасности – функции PIN - to - drive ее необходимо активировать. Это создаст дополнительный электронный барьер перед запуском двигателя и позволит предотвратить угон.

Программное обеспечение автомобиля следует своевременно актуализировать, поскольку производители регулярно выпускают обновления, закрывающие обнаруженные уязвимости. При этом модернизировать ПО следует только у официальных автодилеров. Также необходимо помнить, что мобильные приложения, связанные с автомобилем, требуют использования уникальных паролей и двухфакторной аутентификации. Один и тот же пароль не должен применяться для разных сервисов.

Подключение внешних устройств и установка приложений из непроверенных источников в автомобиле недопустимы. Через носители с зараженным ПО или сомнительные программы преступники могут получить доступ к мультимедийной системе. Последствиями такого взлома будут утечка персональных данных и паролей. В то же время диагностический разъем OBD - II в салоне автомобиля рекомендуется оснастить механической заглушкой с замком, чтобы исключить физическое подключение к бортовой сети.

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
29.03.2026 
