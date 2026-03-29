Эти предосторожности помогут защитить вашу машину от самых продвинутых угонщиков

Эксперт Уткина перечислила меры для защиты автомобилей от кибератак

Современные автомобили оснащены кучей электроники, что открывает огромные возможности для угонщиков.

Штатных средств защиты явно недостаточно, да и установка продвинутой сигнализации тоже не панацея. Есть и другие методы защиты, как программные, так и физические.

Эксперт Анна Уткина перечислила такие методы, а также напомнила о базовых правилах цифровой гигиены, которые применимы и к автомобилям.

Анна Уткина, Директор по коммуникациям ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр:

– Владельцам автомобилей для защиты от кибератак следует придерживаться ряда правил. Ключи с функцией бесключевого доступа, которые позволяют дистанционно не только открывать двери авто, но и запускать двигатель, необходимо хранить в блокирующем передачу радиосигнала экранирующем чехле. Подобная предосторожность предотвратит ретрансляционные атаки, при которых автоугонщики получают возможность перехватывать сигнал и открывать авто на расстоянии. При наличии в автомобиле противоугонной системы безопасности – функции PIN - to - drive ее необходимо активировать. Это создаст дополнительный электронный барьер перед запуском двигателя и позволит предотвратить угон.

Программное обеспечение автомобиля следует своевременно актуализировать, поскольку производители регулярно выпускают обновления, закрывающие обнаруженные уязвимости. При этом модернизировать ПО следует только у официальных автодилеров. Также необходимо помнить, что мобильные приложения, связанные с автомобилем, требуют использования уникальных паролей и двухфакторной аутентификации. Один и тот же пароль не должен применяться для разных сервисов.

Подключение внешних устройств и установка приложений из непроверенных источников в автомобиле недопустимы. Через носители с зараженным ПО или сомнительные программы преступники могут получить доступ к мультимедийной системе. Последствиями такого взлома будут утечка персональных данных и паролей. В то же время диагностический разъем OBD - II в салоне автомобиля рекомендуется оснастить механической заглушкой с замком, чтобы исключить физическое подключение к бортовой сети.